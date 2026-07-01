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От аномальной жары до гроз со шквалами: каким областям Украины ждать непогоды 2 июля

16:16 01.07.2026 Ср
3 мин
Синоптики уже объявили о "желтом" уровне опасности, но не для всех
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине завтра будет неоднородной (фото иллюстративное: Getty Images)

В течение 2 июля погода в Украине будет преимущественно теплой, а местами - даже жаркой. Однако в отдельных областях вероятны опасные метеорологические явления.

Подробнее об особенностях синоптической ситуации и опасных погодных явлениях в четверг, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Где ждать жары: 2 июля в большинстве областей Украины сохранится сухая погода с температурой +29...+34°С, жарче всего будет местами в центральных и южных областях - до +37°С.
  • Предупреждение синоптиков: на западные области Украины надвигается активный атмосферный фронт, который "собьет" температуру до +26...+31°С и принесет местами опасные грозы, град и шквалы.
  • Ситуация в Киеве и области: в столичном регионе ожидается небольшая облачность (без осадков), температура днем - до +32...+34°С.

Ждать ли украинцам ощутимых изменений погоды

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, в течение 2 июля синоптическая ситуация в большинстве областей существенно не изменится, поскольку ее продолжит определять:

  • сухой раскаленный воздух тропического происхождения;
  • поле слабо повышенного давления.

Учитывая это, на большей части территории Украины сохранится сухая жаркая погода.

Вероятна небольшая облачность, но без осадков.

Читайте также: Жара бьет рекорды. В каких областях Украины новые исторические максимумы (карта)

В каких областях погода может быть опасной

Синоптики сообщили, что завтра в западные области поступит активный атмосферный фронт из Западной Европы.

Поэтому погода там будет с переменной облачностью и неустойчивая - с дождями разной интенсивности (от умеренных - днем местами до значительных).

Жара - немного спадет.

Согласно предупреждению об опасных метеорологических явлениях, именно там на протяжении 2 июля вероятны также грозы, днем в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

"І уровень опасности желтый", - констатировали в УкрГМЦ.

Опасные метеорологические явления в Украине 2 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Какими будут ветер и температура воздуха

Ветер в течение 2 июля прогнозируется в целом юго-восточный - с переходом (в западных областях) на северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в ближайшую ночь +18...+23°С;
  • днем четверга +29...+34°С.

В западных областях дневные значения будут ниже - около +26...+31°С.

Между тем сильная жара местами может быть в центральных и южных областях Украины - до +35...+37°С.

Особенности погоды в Украине 2 июля (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погода 2 июля также ожидается с небольшой облачностью. Без осадков.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве +20...+22°С;
  • по области +18...+23°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве +30...+32°С;
  • по области +29...+34°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.

Читайте также, когда вместо лютой жары украинцам ждать летнюю свежесть (с ночными +11°C).

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