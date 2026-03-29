Від 5,5 до 19 років тюрми: у Росії засудили ще трьох полонених "азовців"
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив трьох українців, які потрапили в полон під час облоги заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".
Звинувачення всім трьом українцям було пред’явлено через службу в бригаді "Азов".
Серед засуджених:
- 54-річний Сергій Близнюк, якого засудили до 18 років позбавлення волі;
- 36-річний Геннадій Бибочкін - 19 років суворого режиму;
- Володимир Рева - 5,5 років колонії.
Перших двох звинуватили в участі у терористичній спільноті та навчанні тероризму, а Реву засудили лише за участь. Інших подробиць у суді не надали.
За даними видання, Близнюк почав служити у Національній гвардії України у 2014 році, а через чотири роки перевівся в "Азов", де служив кулеметником.
8 березня 2022 року він отримав тяжкі поранення під час вуличних боїв і був евакуйований до бункера "Азовсталі". 1
8 травня Близнюк здався російським військам. Тоді ж у полон потрапив і Бибочкін.
Рева прослужив в "Азові" недовго - близько трьох місяців. Він був водієм взводу забезпечення гаубичного артилерійського дивізіону.
Вдання зазначає, що Рева отримав найм’якший вирок, бо до п’яти із половиною років бійців "Азову" раніше не засуджували.
Вироки "азовцям" у Росії
Нагадаємо, раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок 23 українцям. Судилище влаштували над бійцями батальйону "Азов". Серед засуджених не лише військовослужбовці, але й люди, які працювали у тиловому забезпеченні.
Зазначається, що спочатку у справі фігурували 24 особи. Але у липні 2024 року у російському полоні помер Олександр Іщенко, який працював водієм у полку "Азов".
Також суд у Росії оголосив вирок захиснику Маріуполя Валерію Єремєєву до позбавлення волі за вигаданий злочин, а саме нібито за "розстріл мирного жителя".
Раніше у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснювали, чому Росія відмовляється обмінювати полонених "азовців".