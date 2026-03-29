Від 5,5 до 19 років тюрми: у Росії засудили ще трьох полонених "азовців"

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив трьох українців, які потрапили в полон під час облоги заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Звинувачення всім трьом українцям було пред’явлено через службу в бригаді "Азов".

Серед засуджених:

54-річний Сергій Близнюк, якого засудили до 18 років позбавлення волі;

36-річний Геннадій Бибочкін - 19 років суворого режиму;

Володимир Рева - 5,5 років колонії.

Перших двох звинуватили в участі у терористичній спільноті та навчанні тероризму, а Реву засудили лише за участь. Інших подробиць у суді не надали.

За даними видання, Близнюк почав служити у Національній гвардії України у 2014 році, а через чотири роки перевівся в "Азов", де служив кулеметником.

8 березня 2022 року він отримав тяжкі поранення під час вуличних боїв і був евакуйований до бункера "Азовсталі". 1

8 травня Близнюк здався російським військам. Тоді ж у полон потрапив і Бибочкін.

Рева прослужив в "Азові" недовго - близько трьох місяців. Він був водієм взводу забезпечення гаубичного артилерійського дивізіону.

Вдання зазначає, що Рева отримав найм’якший вирок, бо до п’яти із половиною років бійців "Азову" раніше не засуджували.