Головна » Життя » Суспільство

Окупанти засудили бійця "Азову" до 22 років колонії: у чому його "звинуватили"

Середа 10 грудня 2025 14:06
Окупанти засудили бійця "Азову" до 22 років колонії: у чому його "звинуватили"
Автор: Константин Широкун

У Росії суд оголосив вирок захиснику Маріуполя Валерію Єремєєву до позбавлення волі за вигаданий злочин, а саме нібито за "розстріл мирного жителя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міськради.

Окупаційний суд заявив, що український військовослужбовець нібито розстріляв чоловіка у машині, вважаючи, що у нього нібито "проросійські погляди".

Загарбники вже за методичкою оголосили, що оборонець діяв за "планом київського режиму". Звичайно, жодної незалежної експертизи не було, як і участі незалежних адвокатів та доказової бази, яка могла б підтвердити звинувачення.

Вироком суду Валерію Єремєєву призначено покарання у вигляді 22 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

"Усі вироки захисникам Маріуполя виносяться з однією метою – дискредитувати українських оборонців та звинувати їх у руйнації міста, спотворивши реальність. Саме російські військові вторглися у 2022 році на територію України та взяли у повну блокаду Маріуполь", - зазначили у Маріупольській міськраді.

У міськраді додали, що через російські обстріли Маріуполя загинули щонайменше 22 тисячі цивільних, серед них – діти.

Нагадаємо, раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок 23 українцям. Судилище влаштували над бійцями батальйону "Азов". Серед засуджених не лише військовослужбовці, але й люди, які працювали у тиловому забезпеченні.

Зазначається, що спочатку у справі фігурували 24 особи. Але у липні 2024 року у російському полоні помер Олександр Іщенко, який працював водієм у полку "Азов".

Також раніше у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснювали, чому Росія відмовляється обмінювати полонених "азовців".

