У Росії "засудили" до тривалих термінів понад 20 полонених "азовців"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону" та SOTAvision .

Російський суд визнав українських полонених винними у "насильницькому захопленні влади" та "організації діяльності терористичної організації". 11 фігурантам справи також інкримінували "проходження навчання для терористичної діяльності".

Серед засуджених не лише військовослужбовці, але й люди, які працювали у тиловому забезпеченні.

Зазначається, що спочатку у справі фігурували 24 особи. Але у липні 2024 року у російському полоні помер Олександр Іщенко, який працював водієм у полку "Азов".

Двоє "азовців", Давид Касаткін та Дмитро Лабінський, повернулися в Україну в рамках обміну. Пізніше Україна повернула дев'ятьох жінок: вісім кухарок та одну комірницю, яка працювала в тиловому забезпеченні "Азову".

У суді були присутні 12 українців:

Олександр Мухін, отримав 22 роки тюрьми;

Ярослав Ждамаров - 22 роки;

Олег Жарков - 13 років;

Анатолій Грицик - 13 років;

Олексій Смиков - 13 років;

Олег Міжгородський - 17 років;

Олександр Ірха - 15 років;

Артем Гребешков - 20 років;

Артур Грецький - 22 роки;

Олександр Мероченець - 22 роки;

Олег Тишкул - 22 роки;

Микита Тімонін - 22 роки.

Ще 11 фігурантів справи засудили до заочних термінів, серед них Олена Аврамова, Ніна Бондаренко, Олена Бондарчук, Владислава Майборода, Лідія Павріанідіс, Лілія Руденко, Марина Текін, Ірина Могитич (по 13 років ув'язнення), Наталія Гольфінер (14 років), Давид Касаткін (15 років) та Дмитро Лабінський (23 роки).

Декілька фігурантів повідомили про тортури та погані умови тримання в російському СІЗО. Інші підсудні відмовилися визнавати суд та спілкуватися з ним.