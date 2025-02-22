В Коордштабі розповіли, хто для РФ в пріоритеті на обмін і чому не видають "азовців"

Росія запитує на обмін не всіх полонених, у пріоритеті чеченці та строковики. А бійців "Азова" не обмінює через ймовірні репутаційні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю " Укрінформу " керівника Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка.

За його словами, у Росії величезна кількість насильно мобілізованих, загітованих з колоній зеків і багато мобілізованих з окупованих територій, з так званих квазіреспублік ЛДНР, яких у Росії не вважають за своїх громадян.

"Їх сприймають як напівхохлів, які нічим не відрізняється, наприклад, від башкира чи якута. Взагалі вихідці з малих народів їх не цікавлять, окрім чеченців. Вони чомусь плюють на своїх громадян, але чеченців готові забирати", - зазначив Охріменко.

Крім того, може бути зацікавленість, коли у полон потрапляє строковик, оскільки глава Кремля Володимир Путін розказував своєму електорату, що строковики не будуть брати участь в бойових діях.

"А вони реально беруть, і ми це показували", - нагадав він.

Ситуація щодо обміну бійців "Азову"

Щодо "азовців", то, за словами Охріменка, як і стосовно морпіхів, складна ситуація.

"Російська сторона їх не хоче віддавати. "Азов" оголосили в Росії терористичною організацією, і коли ми повертаємо з полону "азовців" і це стає відомо місцевому населенню, то влада там має репутаційні втрати, а морпіхів сприймають у Росії як вмотивованих, підготовлених військовослужбовців, що після повернення готові знову долучитися до лав Збройних сил", - пояснює він.

Тому якщо військових інших підрозділів - ТрО, сухопутки, ДПСУ. яких називають "оборонцями гарнізону Маріуполь", повертають, то щодо морпіхів і "азовців" дійсно є проблема.