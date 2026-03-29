ua en ru
Вс, 29 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

От 5,5 до 19 лет тюрьмы: в России осудили еще троих пленных "азовцев"

11:35 29.03.2026 Вс
2 мин
В чем россияне обвинили украинских защитников?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в России осудили еще трех пленных "азовцев" (Getty Images)

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил трех украинцев, которые попали в плен во время осады завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Обвинение всем трем украинцам было предъявлено из-за службы в бригаде "Азов".

Среди осужденных:

  • 54-летний Сергей Близнюк, которого приговорили к 18 годам лишения свободы;
  • 36-летний Геннадий Бибочкин - 19 лет строгого режима;
  • Владимир Рева - 5,5 лет колонии.

Первых двух обвинили в участии в террористическом сообществе и обучении терроризму, а Реву осудили только за участие. Других подробностей в суде не предоставили.

По данным издания, Близнюк начал служить в Национальной гвардии Украины в 2014 году, а через четыре года перевелся в "Азов", где служил пулеметчиком.

8 марта 2022 года он получил тяжелые ранения во время уличных боев и был эвакуирован в бункер "Азовстали". 1

8 мая Близнюк сдался российским войскам. Тогда же в плен попал и Бибочкин.

Рева прослужил в "Азове" недолго - около трех месяцев. Он был водителем взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона.

Издание отмечает, что Рева получил самый мягкий приговор, потому что до пяти с половиной лет бойцов "Азова" ранее не осуждали.

Приговоры "азовцам" в России

Напомним, ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор 23 украинцам. Судилище устроили над бойцами батальона "Азов". Среди осужденных не только военнослужащие, но и люди, которые работали в тыловом обеспечении.

Отмечается, что сначала в деле фигурировали 24 человека. Но в июле 2024 года в российском плену умер Александр Ищенко, который работал водителем в полку "Азов".

Также суд в России объявил приговор защитнику Мариуполя Валерию Еремееву к лишению свободы за вымышленное преступление, а именно якобы за "расстрел мирного жителя".

Ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными объясняли, почему Россия отказывается обменивать пленных "азовцев".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская Федерация Азовці Суд Война в Украине
Новости
В The Telegraph объяснили, почему Украина до сих пор не вступила в НАТО
Аналитика
