От 5,5 до 19 лет тюрьмы: в России осудили еще троих пленных "азовцев"

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил трех украинцев, которые попали в плен во время осады завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону" .

Обвинение всем трем украинцам было предъявлено из-за службы в бригаде "Азов".

Среди осужденных:

54-летний Сергей Близнюк, которого приговорили к 18 годам лишения свободы;

36-летний Геннадий Бибочкин - 19 лет строгого режима;

Владимир Рева - 5,5 лет колонии.

Первых двух обвинили в участии в террористическом сообществе и обучении терроризму, а Реву осудили только за участие. Других подробностей в суде не предоставили.

По данным издания, Близнюк начал служить в Национальной гвардии Украины в 2014 году, а через четыре года перевелся в "Азов", где служил пулеметчиком.

8 марта 2022 года он получил тяжелые ранения во время уличных боев и был эвакуирован в бункер "Азовстали". 1

8 мая Близнюк сдался российским войскам. Тогда же в плен попал и Бибочкин.

Рева прослужил в "Азове" недолго - около трех месяцев. Он был водителем взвода обеспечения гаубичного артиллерийского дивизиона.

Издание отмечает, что Рева получил самый мягкий приговор, потому что до пяти с половиной лет бойцов "Азова" ранее не осуждали.