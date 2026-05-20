От 450 до 3100 гривен: утверждены размеры выплат ко Дню Независимости (полный перечень)
Кабинет министров Украины утвердил размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости-2026.
О том, от чего зависят суммы и сколько они составляют, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Главное:
- Максимальная выплата - 3 100 грн.
- Участники боевых действий получат 1 000 грн.
- Минимальная выплата - 450 грн.
- Размер зависит от категории получателя.
13 мая 2026 года Кабинет министров принял постановление № 602 "Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины".
Как сообщили в Пенсионном фонде, выплаты традиционно дифференцированы в зависимости от статуса граждан.
Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат по 3 100 грн.
Такая же сумма предусмотрена для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы, тогда как II группа получит 2 900 грн, а III группа - 2 700 грн.
Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и отдельным категориям бывших узников предусмотрена выплата в размере 1 000 грн.
Члены семей погибших ветеранов и защитников Украины, а также другие определенные законом категории получат 650 грн.
Наименьшая выплата - 450 грн - предусмотрена для участников войны, бывших узников концлагерей, лиц, которые были принудительно вывезены на работы, и детей партизан и подпольщиков.
