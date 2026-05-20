От 450 до 3100 гривен: утверждены размеры выплат ко Дню Независимости (полный перечень)

О том, от чего зависят суммы и сколько они составляют, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Главное:

Максимальная выплата - 3 100 грн.

Участники боевых действий получат 1 000 грн.

Минимальная выплата - 450 грн.

Размер зависит от категории получателя.

13 мая 2026 года Кабинет министров принял постановление № 602 "Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины".

Как сообщили в Пенсионном фонде, выплаты традиционно дифференцированы в зависимости от статуса граждан.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат по 3 100 грн.

Такая же сумма предусмотрена для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы, тогда как II группа получит 2 900 грн, а III группа - 2 700 грн.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и отдельным категориям бывших узников предусмотрена выплата в размере 1 000 грн.

Члены семей погибших ветеранов и защитников Украины, а также другие определенные законом категории получат 650 грн.

Наименьшая выплата - 450 грн - предусмотрена для участников войны, бывших узников концлагерей, лиц, которые были принудительно вывезены на работы, и детей партизан и подпольщиков.