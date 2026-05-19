Від 450 до 3100 гривень: хто отримає разову державну допомогу до Дня Незалежності
Уряд затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України у 2026 році. Виплати отримають ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності, люди з інвалідністю внаслідок війни та інші категорії громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Головне:
- Рішення уряду: Кабмін затвердив розміри разової грошової допомоги ветеранам та іншим категоріям до Дня Незалежності у 2026 році.
- Максимальні виплати: Нарахують особам з особливими заслугами, людям з інвалідністю внаслідок війни I групи та малолітнім в'язням концтаборів.
- Для УБД: Отримають учасники бойових дій, постраждалі на Революції Гідності та неповнолітні в'язні концтаборів.
- Родини загиблих: Передбачено для членів сімей полеглих ветеранів і Захисників та Захисниць України.
- Мінімальні виплати: Виплатять учасникам війни, колишнім в'язням та дітям партизанів.
Хто отримає найбільші виплати
Відповідну постанову №602 Кабінет міністрів України ухвалив 13 травня 2026 року. Згідно з документом найбільшу разову допомогу - 3100 гривень - отримають:
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- люди з інвалідністю внаслідок війни I групи;
- колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю I групи.
Для людей з інвалідністю внаслідок війни передбачені також такі виплати:
- II група - 2900 гривень;
- III група - 2700 гривень.
Які суми отримають учасники бойових дій
Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, а також колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів та гетто виплатять по 1000 гривень.
По 650 гривень отримають:
- члени сімей загиблих ветеранів війни;
- члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України;
- дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не одружилися вдруге;
- дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій та жертв нацистських переслідувань, які не одружилися повторно.
Водночас учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів, людям, яких примусово вивозили на роботи, а також дітям партизанів і підпільників виплатять по 450 гривень.
Порядок нарахування та виплати разової грошової допомоги визначений постановою Кабміну №1396 від 27 грудня 2023 року.
Раніше РБК-Україна розповідало про запуск у "Дії" бета-тестування нової послуги для військових - онлайн-подання заявки на одноразову грошову допомогу від Міноборони. Завдяки сервісу чинні військовослужбовці ЗСУ зможуть оформлювати виплати дистанційно без поїздок до військової частини та паперової бюрократії.
Також ми писали, що до Дня Києва майже 35 тисяч жителів столиці отримають одноразову матеріальну допомогу від 800 до 1500 гривень. Виплати передбачені для пільгових категорій киян - зокрема дітей з інвалідністю, сиріт, багатодітних родин, репресованих, ветеранів та батьків загиблих військових строкової служби.