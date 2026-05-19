От 450 до 3100 гривен: кто получит разовую государственную помощь ко Дню Независимости
Правительство утвердило размеры разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины в 2026 году. Выплаты получат ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, люди с инвалидностью вследствие войны и другие категории граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Главное:
- Решение правительства: Кабмин утвердил размеры разовой денежной помощи ветеранам и другим категориям ко Дню Независимости в 2026 году.
- Максимальные выплаты: Начислят лицам с особыми заслугами, людям с инвалидностью вследствие войны I группы и малолетним узникам концлагерей.
- Для УБД: Получат участники боевых действий, пострадавшие на Революции Достоинства и несовершеннолетние узники концлагерей.
- Семьи погибших: Предусмотрено для членов семей павших ветеранов и Защитников и Защитниц Украины.
- Минимальные выплаты: Выплатят участникам войны, бывшим узникам и детям партизан.
Кто получит самые большие выплаты
Соответствующее постановление №602 Кабинет министров Украины принял 13 мая 2026 года. Согласно документу наибольшую разовую помощь - 3100 гривен - получат:
- лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
- люди с инвалидностью вследствие войны I группы;
- бывшие малолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью I группы.
Для людей с инвалидностью вследствие войны предусмотрены также следующие выплаты:
- II группа - 2900 гривен;
- III группа - 2700 гривен.
Какие суммы получат участники боевых действий
Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто выплатят по 1000 гривен.
По 650 гривен получат:
- члены семей погибших ветеранов войны;
- члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
- жены или мужья умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, если они не женились во второй раз;
- жены или мужья умерших участников боевых действий и жертв нацистских преследований, которые не женились повторно.
В то же время участникам войны, бывшим узникам концлагерей, людям, которых принудительно вывозили на работы, а также детям партизан и подпольщиков выплатят по 450 гривен.
Порядок начисления и выплаты разовой денежной помощи определен постановлением Кабмина №1396 от 27 декабря 2023 года.
Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске в "Дії" бета-тестирования новой услуги для военных - онлайн-подачи заявки на единовременную денежную помощь от Минобороны. Благодаря сервису действующие военнослужащие ВСУ смогут оформлять выплаты дистанционно без поездок в воинскую часть и бумажной бюрократии.
Также мы писали, что ко Дню Киева почти 35 тысяч жителей столицы получат единовременную материальную помощь от 800 до 1500 гривен. Выплаты предусмотрены для льготных категорий киевлян - в частности детей с инвалидностью, сирот, многодетных семей, репрессированных, ветеранов и родителей погибших военных срочной службы.