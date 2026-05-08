Киянам виплатять до 1500 гривень з нагоди Дня міста: хто потрапив у списки
З нагоди Дня Києва одноразову матеріальну допомогу отримають тисячі містян. Грошові "бонуси" передбачені для представників багатьох пільгових категорій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Скільки людей отримають допомогу до Дня Києва
Згідно з інформацією Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, одноразову матеріальну допомогу з нагоди Дня Києва - від 800 до 1500 гривень - отримають майже 35 тисяч містян.
Зазначається, що люди, які потребують додаткової соціальної підтримки, отримають гроші в межах програми "Турбота. Назустріч киянам".
"Загалом місто спрямує на ці виплати близько 30 мільйонів гривень", - пояснили у КМДА.
Уточнюється також, що День Києва відзначають традиційно в останню неділю поточного місяця. Цього року це - 31 травня.
Які категорії киян отримають грошову допомогу
У КМДА повідомили, що допомогу отримають кияни 17 категорій, визначених відповідним розпорядженням Київського міського голови.
Так, виплати у розмірі 800 гривень розраховані на осіб, які одержують:
- державну соціальну допомогу на дітей з інвалідністю;
- соціальну пенсію на дітей з інвалідністю;
- допомогу на важкохворих дітей;
- допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- допомогу при усиновленні дитини;
- державну соціальну допомогу дітям померлого годувальника;
- допомогу на дітей, що виховуються у багатодітних сім’ях;
- пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначену дітям;
- державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.
Допомогу у розмірі 1000 гривень отримають:
- репресовані та члени їхніх сімей, яких було примусово переселено;
- особи, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю підгрупи А;
- діти-сироти;
- особи, які є одержувачами тимчасової допомоги на дітей без батьківського піклування.
Тим часом одноразову матеріальну допомогу у розмірі 1500 гривень отримають:
- праведники Бабиного Яру;
- учасники народного ополчення, які брали участь в обороні столиці з вересня до листопада 1941 року;
- ветерани підпільно-партизанського руху;
- батьки та матері загиблих у мирний час солдатів строкової служби.
Громадянам розповіли також, що особи, які одночасно належать до кількох категорій, "отримають одну допомогу в більшому розмірі".
"Особам, які перебувають на повному державному утриманні, одноразова адресна матеріальна допомога не виплачується", - підсумували у КМДА.
