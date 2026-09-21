Від +4 вночі й дощі: в яких областях температура 22 вересня впаде найбільше

Які області й коли накриють небезпечні дощі

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода в Україні впродовж найближчої доби буде хмарною, з проясненнями.

Помірні дощі 22 вересня ймовірні у більшості областей України.

До кінця поточної доби (21 вересня) та вночі наступної (22 вересня) очікуються небезпечні метеорологічні явища - значні дощі - на півночі:

у Житомирській області;

у Київській області;

у Чернігівській області.

"І рівень небезпечності, жовтий", - попередили спеціалісти.

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Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Тим часом у більшості центральних та південних областей України вдень 22 вересня місцями - невеликий дощ.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні (карта: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер впродовж 22 вересня переважатиме західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях:

вночі +4...+9°С;

вдень +10...+15°С.

Температура повітря на сході та південному сході країни:

вночі +11...+16°С;

вдень +19...+24°С.

Температура повітря на решті території України:

вночі +7...+12°С;

вдень +12...+17°С.

Особливості погоди в Україні у вівторок, 22 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Виходячи з прогнозу спеціалістів Укргідрометцентру на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 23 та 24 вересня - погода залишатиметься прохолодною та вологою.

Так, у середу (23 вересня) помірні дощі ймовірні у більшості регіонів.

Значні опади й місцями навіть грози - можуть бути на Лівобережжі України.

Вітер очікується західний або ж північно-західний, зі швидкістю (в середньому) 5-12 м/с.

На сході та південному сході країни - пориви вітру до 15-20 м/с.

У четвер (24 вересня) також зберігається ймовірність помірних дощів у більшості областей.

Температуру повітря в цей період (в середньому по Україні) прогнозують таку:

вночі +4...+12°С;

вдень +10...+17°С.

При цьому дещо тепліше може бути у південно-східній частині країни:

вночі +9...+16°С;

вдень +16...+23°С.

Прогноз погоди в Україні на 22-24 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)

Що буде з погодою у Києві та області

По території Києва та Київської області погоду впродовж 22 вересня прогнозують хмарною, з проясненнями:

вночі - значний дощ;

вдень - помірні опади.

Вітер очікується переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві - близько +10°С;

по області +7...+12°С.

Температура повітря у вівторок вдень:

у Києві +13...+15°С;

по області +12...+17°С.

Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати вдень:

23 вересня - близько +15°С (в середньому);

24 вересня - близько +12°С (в середньому).

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Вночі температура повітря у столиці впродовж найближчих кількох діб буде прохолодною: