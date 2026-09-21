Від +4 вночі й дощі: в яких областях температура 22 вересня впаде найбільше

Погода в Україні стрімко погіршується - насувається суттєве похолодання з дощами. Вже найближчої ночі місцями ймовірні значні опади та незвично низькі після попередніх теплих днів температури.
Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода в Україні впродовж найближчої доби буде хмарною, з проясненнями.
Помірні дощі 22 вересня ймовірні у більшості областей України.
До кінця поточної доби (21 вересня) та вночі наступної (22 вересня) очікуються небезпечні метеорологічні явища - значні дощі - на півночі:
"І рівень небезпечності, жовтий", - попередили спеціалісти.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Тим часом у більшості центральних та південних областей України вдень 22 вересня місцями - невеликий дощ.
Вітер впродовж 22 вересня переважатиме західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях:
Температура повітря на сході та південному сході країни:
Температура повітря на решті території України:
Виходячи з прогнозу спеціалістів Укргідрометцентру на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 23 та 24 вересня - погода залишатиметься прохолодною та вологою.
Так, у середу (23 вересня) помірні дощі ймовірні у більшості регіонів.
Значні опади й місцями навіть грози - можуть бути на Лівобережжі України.
Вітер очікується західний або ж північно-західний, зі швидкістю (в середньому) 5-12 м/с.
На сході та південному сході країни - пориви вітру до 15-20 м/с.
У четвер (24 вересня) також зберігається ймовірність помірних дощів у більшості областей.
Температуру повітря в цей період (в середньому по Україні) прогнозують таку:
При цьому дещо тепліше може бути у південно-східній частині країни:
По території Києва та Київської області погоду впродовж 22 вересня прогнозують хмарною, з проясненнями:
Вітер очікується переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря у вівторок вдень:
Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати вдень:
Вночі температура повітря у столиці впродовж найближчих кількох діб буде прохолодною:
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