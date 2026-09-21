От +4 ночью и дожди: в каких областях температура 22 сентября упадет больше всего

Погода в Украине стремительно ухудшается - надвигается существенное похолодание с дождями. Уже в ближайшую ночь местами возможны значительные осадки и непривычно низкие после предыдущих теплых дней температуры.
Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в целом погода в Украине в ближайшие сутки будет облачной, с прояснениями.
Умеренные дожди 22 сентября возможны в большинстве областей Украины.
До конца текущих суток (21 сентября) и в ночь на следующие (22 сентября) ожидаются опасные метеорологические явления - значительные дожди - на севере:
"І уровень опасности, желтый", - предупредили специалисты.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Тем временем в большинстве центральных и южных областей Украины днем 22 сентября местами - небольшой дождь.
Ветер в течение 22 сентября будет преобладать западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в западных, Житомирской и Винницкой областях:
Температура воздуха на востоке и юго-востоке страны:
Температура воздуха на остальной территории Украины:
Исходя из прогноза специалистов Укргидрометцентра на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 23 и 24 сентября - погода будет оставаться прохладной и влажной.
Так, в среду (23 сентября) умеренные дожди возможны в большинстве регионов.
Значительные осадки и местами даже грозы - могут быть на Левобережье Украины.
Ветер ожидается западный или северо-западный, со скоростью (в среднем) 5-12 м/с.
На востоке и юго-востоке страны - порывы ветра до 15-20 м/с.
В четверг (24 сентября) также сохраняется возможность умеренных дождей в большинстве областей.
Температуру воздуха в этот период (в среднем по Украине) прогнозируют следующую:
При этом несколько теплее может быть в юго-восточной части страны:
По территории Киева и Киевской области погоду 22 сентября прогнозируют облачной, с прояснениями:
Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха во вторник днем:
В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать днем:
Ночью температура воздуха в столице в ближайшие несколько суток будет прохладной:
Напомним, ранее мы рассказывали, каким рекам Украины рекордно не хватает воды в начале осени.
Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в сентябре в целом.
Читайте также, почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках Украины.