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Від +4 вночі й дощі: в яких областях температура 22 вересня впаде найбільше

15:36 21.09.2026 Пн
3 хв
aimg Ірина Костенко
Від +4 вночі й дощі: в яких областях температура 22 вересня впаде найбільше Україну накриває похолодання з дощами (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Погода в Україні стрімко погіршується - насувається суттєве похолодання з дощами. Вже найближчої ночі місцями ймовірні значні опади та незвично низькі після попередніх теплих днів температури.

Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Які області й коли накриють небезпечні дощі

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода в Україні впродовж найближчої доби буде хмарною, з проясненнями.

Помірні дощі 22 вересня ймовірні у більшості областей України.

До кінця поточної доби (21 вересня) та вночі наступної (22 вересня) очікуються небезпечні метеорологічні явища - значні дощі - на півночі:

  • у Житомирській області;
  • у Київській області;
  • у Чернігівській області.

"І рівень небезпечності, жовтий", - попередили спеціалісти.

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Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Тим часом у більшості центральних та південних областей України вдень 22 вересня місцями - невеликий дощ.

Від +4 вночі й дощі: в яких областях температура 22 вересня впаде найбільшеПопередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні (карта: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер впродовж 22 вересня переважатиме західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях:

  • вночі +4...+9°С;
  • вдень +10...+15°С.

Температура повітря на сході та південному сході країни:

  • вночі +11...+16°С;
  • вдень +19...+24°С.

Температура повітря на решті території України:

  • вночі +7...+12°С;
  • вдень +12...+17°С.

Від +4 вночі й дощі: в яких областях температура 22 вересня впаде найбільшеОсобливості погоди в Україні у вівторок, 22 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Виходячи з прогнозу спеціалістів Укргідрометцентру на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 23 та 24 вересня - погода залишатиметься прохолодною та вологою.

Так, у середу (23 вересня) помірні дощі ймовірні у більшості регіонів.

Значні опади й місцями навіть грози - можуть бути на Лівобережжі України.

Вітер очікується західний або ж північно-західний, зі швидкістю (в середньому) 5-12 м/с.

На сході та південному сході країни - пориви вітру до 15-20 м/с.

У четвер (24 вересня) також зберігається ймовірність помірних дощів у більшості областей.

Температуру повітря в цей період (в середньому по Україні) прогнозують таку:

  • вночі +4...+12°С;
  • вдень +10...+17°С.

При цьому дещо тепліше може бути у південно-східній частині країни:

  • вночі +9...+16°С;
  • вдень +16...+23°С.

Від +4 вночі й дощі: в яких областях температура 22 вересня впаде найбільшеПрогноз погоди в Україні на 22-24 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)

Що буде з погодою у Києві та області

По території Києва та Київської області погоду впродовж 22 вересня прогнозують хмарною, з проясненнями:

  • вночі - значний дощ;
  • вдень - помірні опади.

Вітер очікується переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві - близько +10°С;
  • по області +7...+12°С.

Температура повітря у вівторок вдень:

  • у Києві +13...+15°С;
  • по області +12...+17°С.

Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати вдень:

  • 23 вересня - близько +15°С (в середньому);
  • 24 вересня - близько +12°С (в середньому).

Від +4 вночі й дощі: в яких областях температура 22 вересня впаде найбільшеГрафік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Вночі температура повітря у столиці впродовж найближчих кількох діб буде прохолодною:

  • близько +8°С (в середньому) - 23 вересня;
  • близько +10°С (в середньому) - 24 вересня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким річкам України рекордно бракує води на початку осені.

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