Від +4 вночі й дощі: в яких областях температура 22 вересня впаде найбільше
Погода в Україні стрімко погіршується - насувається суттєве похолодання з дощами. Вже найближчої ночі місцями ймовірні значні опади та незвично низькі після попередніх теплих днів температури.
Докладніше про прогноз на завтра, попередження синоптиків та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Які області й коли накриють небезпечні дощі
Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода в Україні впродовж найближчої доби буде хмарною, з проясненнями.
Помірні дощі 22 вересня ймовірні у більшості областей України.
До кінця поточної доби (21 вересня) та вночі наступної (22 вересня) очікуються небезпечні метеорологічні явища - значні дощі - на півночі:
- у Житомирській області;
- у Київській області;
- у Чернігівській області.
"І рівень небезпечності, жовтий", - попередили спеціалісти.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Тим часом у більшості центральних та південних областей України вдень 22 вересня місцями - невеликий дощ.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні (карта: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати від вітру й температури повітря
Вітер впродовж 22 вересня переважатиме західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях:
- вночі +4...+9°С;
- вдень +10...+15°С.
Температура повітря на сході та південному сході країни:
- вночі +11...+16°С;
- вдень +19...+24°С.
Температура повітря на решті території України:
- вночі +7...+12°С;
- вдень +12...+17°С.
Особливості погоди в Україні у вівторок, 22 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
Чи зміниться синоптична ситуація пізніше
Виходячи з прогнозу спеціалістів Укргідрометцентру на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 23 та 24 вересня - погода залишатиметься прохолодною та вологою.
Так, у середу (23 вересня) помірні дощі ймовірні у більшості регіонів.
Значні опади й місцями навіть грози - можуть бути на Лівобережжі України.
Вітер очікується західний або ж північно-західний, зі швидкістю (в середньому) 5-12 м/с.
На сході та південному сході країни - пориви вітру до 15-20 м/с.
У четвер (24 вересня) також зберігається ймовірність помірних дощів у більшості областей.
Температуру повітря в цей період (в середньому по Україні) прогнозують таку:
- вночі +4...+12°С;
- вдень +10...+17°С.
При цьому дещо тепліше може бути у південно-східній частині країни:
- вночі +9...+16°С;
- вдень +16...+23°С.
Прогноз погоди в Україні на 22-24 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)
Що буде з погодою у Києві та області
По території Києва та Київської області погоду впродовж 22 вересня прогнозують хмарною, з проясненнями:
- вночі - значний дощ;
- вдень - помірні опади.
Вітер очікується переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві - близько +10°С;
- по області +7...+12°С.
Температура повітря у вівторок вдень:
- у Києві +13...+15°С;
- по області +12...+17°С.
Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати вдень:
- 23 вересня - близько +15°С (в середньому);
- 24 вересня - близько +12°С (в середньому).
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Вночі температура повітря у столиці впродовж найближчих кількох діб буде прохолодною:
- близько +8°С (в середньому) - 23 вересня;
- близько +10°С (в середньому) - 24 вересня.
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