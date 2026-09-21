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От +4 ночью и дожди: в каких областях температура 22 сентября упадет больше всего

15:36 21.09.2026 Пн
3 мин
aimg Ирина Костенко
От +4 ночью и дожди: в каких областях температура 22 сентября упадет больше всего Украину накрывает похолодание с дождями (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Погода в Украине стремительно ухудшается - надвигается существенное похолодание с дождями. Уже в ближайшую ночь местами возможны значительные осадки и непривычно низкие после предыдущих теплых дней температуры.

Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Какие области и когда накроют опасные дожди

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в целом погода в Украине в ближайшие сутки будет облачной, с прояснениями.

Умеренные дожди 22 сентября возможны в большинстве областей Украины.

До конца текущих суток (21 сентября) и в ночь на следующие (22 сентября) ожидаются опасные метеорологические явления - значительные дожди - на севере:

  • в Житомирской области;
  • в Киевской области;
  • в Черниговской области

"І уровень опасности, желтый", - предупредили специалисты.

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Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Тем временем в большинстве центральных и южных областей Украины днем 22 сентября местами - небольшой дождь.

От +4 ночью и дожди: в каких областях температура 22 сентября упадет больше всегоПредупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине (карта: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в течение 22 сентября будет преобладать западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных, Житомирской и Винницкой областях:

  • ночью +4...+9°С;
  • днем +10...+15°С.

Температура воздуха на востоке и юго-востоке страны:

  • ночью +11...+16°С;
  • днем +19...+24°С.

Температура воздуха на остальной территории Украины:

  • ночью +7...+12°С;
  • днем +12...+17°С.

От +4 ночью и дожди: в каких областях температура 22 сентября упадет больше всегоОсобенности погоды в Украине во вторник, 22 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Изменится ли синоптическая ситуация позже

Исходя из прогноза специалистов Укргидрометцентра на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 23 и 24 сентября - погода будет оставаться прохладной и влажной.

Так, в среду (23 сентября) умеренные дожди возможны в большинстве регионов.

Значительные осадки и местами даже грозы - могут быть на Левобережье Украины.

Ветер ожидается западный или северо-западный, со скоростью (в среднем) 5-12 м/с.

На востоке и юго-востоке страны - порывы ветра до 15-20 м/с.

В четверг (24 сентября) также сохраняется возможность умеренных дождей в большинстве областей.

Температуру воздуха в этот период (в среднем по Украине) прогнозируют следующую:

  • ночью +4...+12°С;
  • днем +10...+17°С.

При этом несколько теплее может быть в юго-восточной части страны:

  • ночью +9...+16°С;
  • днем +16...+23°С.

От +4 ночью и дожди: в каких областях температура 22 сентября упадет больше всегоПрогноз погоды в Украине на 22-24 сентября (скриншот: meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве и области

По территории Киева и Киевской области погоду 22 сентября прогнозируют облачной, с прояснениями:

  • ночью - значительный дождь;
  • днем - умеренные осадки.

Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.

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Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве - около +10°С;
  • по области +7...+12°С.

Температура воздуха во вторник днем:

  • в Киеве +13...+15°С;
  • по области +12...+17°С.

В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать днем:

  • 23 сентября - около +15°С (в среднем);
  • 24 сентября - около +12°С (в среднем).

От +4 ночью и дожди: в каких областях температура 22 сентября упадет больше всегоГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Ночью температура воздуха в столице в ближайшие несколько суток будет прохладной:

  • около +8°С (в среднем) - 23 сентября;
  • около +10°С (в среднем) - 24 сентября.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким рекам Украины рекордно не хватает воды в начале осени.

Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в сентябре в целом.

Читайте также, почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках Украины.

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