От +4 ночью и дожди: в каких областях температура 22 сентября упадет больше всего
Погода в Украине стремительно ухудшается - надвигается существенное похолодание с дождями. Уже в ближайшую ночь местами возможны значительные осадки и непривычно низкие после предыдущих теплых дней температуры.
Подробнее о прогнозе на завтра, предупреждении синоптиков и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Какие области и когда накроют опасные дожди
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в целом погода в Украине в ближайшие сутки будет облачной, с прояснениями.
Умеренные дожди 22 сентября возможны в большинстве областей Украины.
До конца текущих суток (21 сентября) и в ночь на следующие (22 сентября) ожидаются опасные метеорологические явления - значительные дожди - на севере:
- в Житомирской области;
- в Киевской области;
- в Черниговской области
"І уровень опасности, желтый", - предупредили специалисты.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Тем временем в большинстве центральных и южных областей Украины днем 22 сентября местами - небольшой дождь.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине (карта: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать от ветра и температуры воздуха
Ветер в течение 22 сентября будет преобладать западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в западных, Житомирской и Винницкой областях:
- ночью +4...+9°С;
- днем +10...+15°С.
Температура воздуха на востоке и юго-востоке страны:
- ночью +11...+16°С;
- днем +19...+24°С.
Температура воздуха на остальной территории Украины:
- ночью +7...+12°С;
- днем +12...+17°С.
Особенности погоды в Украине во вторник, 22 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Изменится ли синоптическая ситуация позже
Исходя из прогноза специалистов Укргидрометцентра на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 23 и 24 сентября - погода будет оставаться прохладной и влажной.
Так, в среду (23 сентября) умеренные дожди возможны в большинстве регионов.
Значительные осадки и местами даже грозы - могут быть на Левобережье Украины.
Ветер ожидается западный или северо-западный, со скоростью (в среднем) 5-12 м/с.
На востоке и юго-востоке страны - порывы ветра до 15-20 м/с.
В четверг (24 сентября) также сохраняется возможность умеренных дождей в большинстве областей.
Температуру воздуха в этот период (в среднем по Украине) прогнозируют следующую:
- ночью +4...+12°С;
- днем +10...+17°С.
При этом несколько теплее может быть в юго-восточной части страны:
- ночью +9...+16°С;
- днем +16...+23°С.
Прогноз погоды в Украине на 22-24 сентября (скриншот: meteo.gov.ua)
Что будет с погодой в Киеве и области
По территории Киева и Киевской области погоду 22 сентября прогнозируют облачной, с прояснениями:
- ночью - значительный дождь;
- днем - умеренные осадки.
Ветер ожидается преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве - около +10°С;
- по области +7...+12°С.
Температура воздуха во вторник днем:
- в Киеве +13...+15°С;
- по области +12...+17°С.
В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать днем:
- 23 сентября - около +15°С (в среднем);
- 24 сентября - около +12°С (в среднем).
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Ночью температура воздуха в столице в ближайшие несколько суток будет прохладной:
- около +8°С (в среднем) - 23 сентября;
- около +10°С (в среднем) - 24 сентября.
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