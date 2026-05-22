Від 38 тисяч. Які спеціальності в Каразінському університеті найдешевші і чому

12:20 22.05.2026 Пт
2 хв
"Дешевше" - не означає "менш якісно"
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
ХНУ імені Каразіна пропонує абітурієнтам різні програми (фото: facebook.com/Karazin.University)

Вартість контрактного навчання в Каразінському університеті залежить від різних факторів. Однак в цілому заклади вищої освіти не встановлюють ціни довільно.

Про це розповіла в інтерв'ю для РБК-Україна ректорка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Тетяна Кагановська.

Читайте також: До 70 тисяч на рік: які спеціальності у Львівській політехніці найдорожчі та навпаки

Від чого залежить вартість навчання в університеті

Очільниця вишу повідомила, що в цілому вартість контрактного навчання в університеті різниться залежно від:

  • спеціальності;
  • ринкового попиту;
  • специфіки програми.

Водночас вона наголосила, що "заклади вищої освіти не встановлюють ціни довільно".

"Постановою Кабміну введено індикативну собівартість навчання, що є нижньою межею для контракту", - пояснила Кагановська.

При цьому "на кон'юнктурних спеціальностях", за її словами, "цей поріг на 25% вищий".

Які спеціальності у виші найдорожчі

Ректорка ХНУ розповіла, що традиційно найдорожчими є:

  • медичні спеціальності;
  • право;
  • менеджмент;
  • ІТ.

"Це - загальна тенденція в країні", - уточнила експерт.

Навчання на яких спеціальностях коштує менше

Кагановська повідомила, що "для спеціальностей з особливою державною підтримкою - переважно природничих та інженерних - ціна може бути нижчою (що стимулює попит)".

Більш доступними за вартістю є також:

  • гуманітарні науки;
  • соціальні комунікації;
  • педагогічні програми;
  • філологічні програми.

"Наприклад, в університеті найнижча вартість навчання - 38 650 гривень за рік за бакалаврською програмою на денній формі", - поділилась ректорка вишу.

Водночас вона зауважила, що "дешевше" - не означає "менш якісно".

"Усі програми проходять однакову акредитацію та відповідають високим освітнім стандартам", - пояснила очільниця навчального закладу.

Як виш підтримує талановиту молодь

Ректорка ХНУ розповіла, що Каразінський університет "завжди намагається балансувати між економічною реальністю та доступністю освіти".

"Щоб фінансовий фактор не ставав бар'єром для талановитої молоді", - пояснила вона.

Для цього, за її словами, наявні:

  • бюджетні місця;
  • гранти;
  • стипендії;
  • система підтримки.

"Питання вартості ми розглядаємо як частину соціальної місії університету - бути якісним, сучасним і доступним", - підсумувала Кагановська.

