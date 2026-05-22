Общество Образование Деньги Изменения Экология

От 38 тысяч. Какие специальности в Каразинском университете самые дешевые и почему

12:20 22.05.2026 Пт
2 мин
"Дешевле" - не значит "менее качественно"
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова
ХНУ имени Каразина предлагает абитуриентам разные программы (фото: facebook.com/Karazin.University)

Стоимость контрактного обучения в Каразинском университете зависит от различных факторов. Однако в целом заведения высшего образования не устанавливают цены произвольно.

Об этом рассказала в интервью для РБК-Украина ректор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Татьяна Кагановская.

Читайте также: До 70 тысяч в год: какие специальности во Львовской политехнике самые дорогие и наоборот

От чего зависит стоимость обучения в университете

Руководительница вуза сообщила, что в целом стоимость контрактного обучения в университете отличается в зависимости от:

  • специальности;
  • рыночного спроса;
  • специфики программы.

В то же время она подчеркнула, что "высшие учебные заведения не устанавливают цены произвольно".

"Постановлением Кабмина введена индикативная себестоимость обучения, что является нижней границей для контракта", - объяснила Кагановская.

При этом "на конъюнктурных специальностях", по ее словам, "этот порог на 25% выше".

Какие специальности в вузе самые дорогие

Ректор ХНУ рассказала, что традиционно самыми дорогими являются:

  • медицинские специальности;
  • право;
  • менеджмент;
  • ІТ.

"Это - общая тенденция в стране", - уточнила эксперт.

Обучение на каких специальностях стоит меньше

Кагановская сообщила, что "для специальностей с особой государственной поддержкой - преимущественно естественных и инженерных - цена может быть ниже (что стимулирует спрос)".

Более доступными по стоимости являются также:

  • гуманитарные науки;
  • социальные коммуникации;
  • педагогические программы;
  • филологические программы.

"Например, в университете самая низкая стоимость обучения - 38 650 гривен в год по бакалаврской программе на дневной форме", - поделилась ректор вуза.

В то же время она отметила, что "дешевле" - не означает "менее качественно".

"Все программы проходят одинаковую аккредитацию и соответствуют высоким образовательным стандартам", - объяснила руководительница учебного заведения.

Как вуз поддерживает талантливую молодежь

Ректор ХНУ рассказала, что Каразинский университет "всегда пытается балансировать между экономической реальностью и доступностью образования".

"Чтобы финансовый фактор не становился барьером для талантливой молодежи", - объяснила она.

Для этого, по ее словам, имеются:

  • бюджетные места;
  • гранты;
  • стипендии;
  • система поддержки.

"Вопрос стоимости мы рассматриваем как часть социальной миссии университета - быть качественным, современным и доступным", - подытожила Кагановская.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит экономическое образование и в каких вузах - самый дешевый контракт.

Кроме того, мы объясняли, сколько стоит выучиться на врача и где это можно сделать дешевле всего.

Читайте также про топ-10 самых популярных вузов (куда поступают украинцы и сколько баллов нужно на бюджет).

