От 3725 гривен: в ПФУ объяснили, кому установят новые минимальные пенсии с 1 марта

В Украине с 1 марта 2026 года проиндексируют пенсионные выплаты. Повышение коснется базового размера пенсии - без учета доплат и надбавок.

О том, кому и на сколько поднимут пенсии, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко в эфире "Суспільного" .

Что именно индексируют

По словам представительницы ПФУ, большинство пенсий состоят из основного размера и различных доплат - за сверхурочный стаж, возрастных повышений или выплат, зависящих от прожиточного минимума.

"С 1 марта проиндексирован будет именно базовый размер пенсий, без доплат", - пояснила Ковпашко.

Когда выплатят повышенные пенсии

По словам Ирины Ковпашко, еще до принятия постановления Кабмина Пенсионный фонд начал готовиться к индексации.

ПФУ уже запустил систему перерасчета и формирует выплатные документы на март, чтобы с 4 марта пенсионеры получали уже проиндексированные суммы.

Она подчеркнула, что обращаться в Пенсионный фонд для проведения индексации не нужно. Перерасчет происходит автоматически - в соответствии с постановлением правительства и установленными в нем правилами.

Кому установили минимальные гарантии

Постановление правительства от 25 февраля 2026 года №236 предусматривает дополнительные гарантии для отдельных категорий пенсионеров.

В частности:

пенсионеры в возрасте от 65 лет и старше 80 лет , которые не работают и имеют полный страховой стаж, будут получать не менее 4 213 гривен ;

, которые не работают и имеют полный страховой стаж, будут получать ; лица в возрасте 70-80 лет при аналогичных условиях - не менее 4 050 гривен ;

при аналогичных условиях - ; лица с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа - не менее 3 725 гривен.

Как отметила Ковпашко, для этих категорий правительство определило повышенные минимальные уровни выплат, которые будут действовать уже с марта.

Возможны дополнительные перерасчеты

Украинцы могут обращаться за индивидуальным перерасчетом пенсии, если для этого появляются основания.

Речь идет, в частности, о приобретении статуса участника боевых действий, установлении инвалидности вследствие войны или награждении орденом. В таких случаях Пенсионный фонд принимает заявления и проводит дополнительные начисления в соответствии с законодательством.