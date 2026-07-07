Вибухова хвиля пошкодила вітряк у Пирогово: пам'ятка потребує складної реставрації

У ніч проти 6 липня внаслідок чергової ракетної атаки РФ постраждав Національний музей народної архітектури та побуту України. Вибуховою хвилею було пошкоджено історичний вітряк із Сумщини.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства культури України у Facebok.
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Вітряк із села Юнаківка - цінний зразок дерев’яного млинарства першої половини ХХ століття. Він десятиліттями зберігав пам’ять про традиційний побут українців, а тепер постраждав від ворожої агресії.
"Це черговий злочин проти нашої спадщини та ще одне свідчення системної війни Росії проти української культури", - наголосила Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики, Міністерка культури України Тетяна Бережна.
Зараз Мінкульт фіксує наслідки атаки, координує роботу із захисту пам’ятки та продовжує інформувати міжнародних партнерів про дії РФ щодо знищення української культурної спадщини.
В ніч проти 6 липня РФ завдала масованого удару по Україні. Внаслідок атаки сильно постраждав Київ, кілька житлових будинків було зруйновано, загинули 19 людей і ще 46 дістали поранення. У столиці 7 липня оголосили траур за загиблими.
У Повітряних силах України заявили, що не змогли збити балістику і "Циркони", бо зараз у нас критично бракує ракет-перехоплювачів для систем "Петріот". Експерти попереджають, що найближчим часом Росія може завдати нових масованих ударів.