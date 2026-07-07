Взрывная волна повредила ветряную мельницу в Пирогово: памятник нуждается в сложной реставрации

В ночь на 6 июля в результате очередной ракетной атаки РФ пострадал Национальный музей народной архитектуры и быта Украины. Взрывной волной была повреждена историческая ветряная мельница из Сумской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства культуры Украины в Facebok.
Главное:
Ветряная мельница из села Юнаковка - ценный образец деревянного мельничества первой половины ХХ века. Он десятилетиями хранил память о традиционном быте украинцев, а теперь пострадал от враждебной агрессии.
"Это очередное преступление против нашего наследия и еще одно свидетельство системной войны России против украинской культуры", - подчеркнула министер культуры Украины Татьяна Бережная.
Сейчас Минкульт фиксирует последствия атаки, координирует работу по защите памятника и продолжает информировать международных партнеров о действиях РФ по уничтожению украинского культурного наследия.
В ночь на 6 июля РФ нанесла массированный удар по Украине. В результате атаки сильно пострадал Киев, несколько жилых домов были разрушены, погибли 19 человек и еще 46 получили ранения. В столице 7 июля объявили траур по погибшим.
В Воздушных силах Украины заявили, что не смогли сбить баллистику и "Цирконы", потому что сейчас у нас критически не хватает ракет-перехватчиков для систем "Петриот" . Эксперты предупреждают, что в ближайшее время Россия может нанести новые массированные удары.