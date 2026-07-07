Вибухова хвиля пошкодила вітряк у Пирогово: пам'ятка потребує складної реставрації

У ніч проти 6 липня внаслідок чергової ракетної атаки РФ постраждав Національний музей народної архітектури та побуту України. Вибуховою хвилею було пошкоджено історичний вітряк із Сумщини.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства культури України у Facebok .

Головне: Об'єкт атаки: вітряк із села Юнаківка (Сумська область), датований 1933-1934 роками, який був частиною експозиції "Полісся".

вітряк із села Юнаківка (Сумська область), датований 1933-1934 роками, який був частиною експозиції "Полісся". Характер пошкоджень: вибухова хвиля змістила дах пам’ятки, пошкодила лопаті та кріплення. Фахівці констатували, що ці елементи не підлягають відновленню.

вибухова хвиля змістила дах пам’ятки, пошкодила лопаті та кріплення. Фахівці констатували, що ці елементи не підлягають відновленню. Поточна ситуація: працівники музею готують документи для реставрації, факт злочину зафіксовано Національною поліцією.

Що кажуть у міністерстві

Вітряк із села Юнаківка - цінний зразок дерев’яного млинарства першої половини ХХ століття. Він десятиліттями зберігав пам’ять про традиційний побут українців, а тепер постраждав від ворожої агресії.

"Це черговий злочин проти нашої спадщини та ще одне свідчення системної війни Росії проти української культури", - наголосила Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики, Міністерка культури України Тетяна Бережна.

Вибухова хвиля пошкодила майже сторічний вітряк (фото: МКУ/Facebook)

Зараз Мінкульт фіксує наслідки атаки, координує роботу із захисту пам’ятки та продовжує інформувати міжнародних партнерів про дії РФ щодо знищення української культурної спадщини.