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Вибухова хвиля пошкодила вітряк у Пирогово: пам'ятка потребує складної реставрації

11:03 07.07.2026 Вт
2 хв
Музейному експонату було майже 100 років
aimg Василина Копитко
Вибухова хвиля пошкодила вітряк у Пирогово: пам'ятка потребує складної реставрації Нацполіція зафіксувала факт злочину (фото: МКУ/Facebook)
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У ніч проти 6 липня внаслідок чергової ракетної атаки РФ постраждав Національний музей народної архітектури та побуту України. Вибуховою хвилею було пошкоджено історичний вітряк із Сумщини.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства культури України у Facebok.

Головне:

  • Об'єкт атаки: вітряк із села Юнаківка (Сумська область), датований 1933-1934 роками, який був частиною експозиції "Полісся".
  • Характер пошкоджень: вибухова хвиля змістила дах пам’ятки, пошкодила лопаті та кріплення. Фахівці констатували, що ці елементи не підлягають відновленню.
  • Поточна ситуація: працівники музею готують документи для реставрації, факт злочину зафіксовано Національною поліцією.

Що кажуть у міністерстві

Вітряк із села Юнаківка - цінний зразок дерев’яного млинарства першої половини ХХ століття. Він десятиліттями зберігав пам’ять про традиційний побут українців, а тепер постраждав від ворожої агресії.

"Це черговий злочин проти нашої спадщини та ще одне свідчення системної війни Росії проти української культури", - наголосила Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики, Міністерка культури України Тетяна Бережна.

Вибухова хвиля пошкодила вітряк у Пирогово: пам'ятка потребує складної реставраціїВибухова хвиля пошкодила вітряк у Пирогово: пам'ятка потребує складної реставраціїВибухова хвиля пошкодила майже сторічний вітряк (фото: МКУ/Facebook)

Зараз Мінкульт фіксує наслідки атаки, координує роботу із захисту пам’ятки та продовжує інформувати міжнародних партнерів про дії РФ щодо знищення української культурної спадщини.

Атака на Київ 6 липня

В ніч проти 6 липня РФ завдала масованого удару по Україні. Внаслідок атаки сильно постраждав Київ, кілька житлових будинків було зруйновано, загинули 19 людей і ще 46 дістали поранення. У столиці 7 липня оголосили траур за загиблими.

У Повітряних силах України заявили, що не змогли збити балістику і "Циркони", бо зараз у нас критично бракує ракет-перехоплювачів для систем "Петріот". Експерти попереджають, що найближчим часом Росія може завдати нових масованих ударів.

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