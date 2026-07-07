Взрывная волна повредила ветряную мельницу в Пирогово: памятник нуждается в сложной реставрации

В ночь на 6 июля в результате очередной ракетной атаки РФ пострадал Национальный музей народной архитектуры и быта Украины. Взрывной волной была повреждена историческая ветряная мельница из Сумской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства культуры Украины в Facebok .

Главное: Объект атаки: ветряная мельница из села Юнаковка (Сумская область), датированная 1933-1934 годами, которая была частью экспозиции "Полесье".

ветряная мельница из села Юнаковка (Сумская область), датированная 1933-1934 годами, которая была частью экспозиции "Полесье". Характер повреждений: взрывная волна сместила крышу памятника, повредила лопасти и крепеж. Специалисты констатировали, что эти элементы не подлежат восстановлению.

взрывная волна сместила крышу памятника, повредила лопасти и крепеж. Специалисты констатировали, что эти элементы не подлежат восстановлению. Текущая ситуация: работники музея готовят документы для реставрации, факт преступления зафиксирован Национальной полицией.

Что говорят в министерстве

Ветряная мельница из села Юнаковка - ценный образец деревянного мельничества первой половины ХХ века. Он десятилетиями хранил память о традиционном быте украинцев, а теперь пострадал от враждебной агрессии.

"Это очередное преступление против нашего наследия и еще одно свидетельство системной войны России против украинской культуры", - подчеркнула министер культуры Украины Татьяна Бережная.

Взрывная волна повредила ветряную мельницу (фото: МКУ/Facebook)

Сейчас Минкульт фиксирует последствия атаки, координирует работу по защите памятника и продолжает информировать международных партнеров о действиях РФ по уничтожению украинского культурного наследия.