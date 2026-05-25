У порту Одещини пролунав вибух: в ВМС розповіли, що сталося

17:15 25.05.2026 Пн
1 хв
У ВМС прокоментували вибух у порту Одеської області
aimg Юлія Голованова
Фото: вибух у порту Одеської області (GettyImages)

У порту Одеської області сьогодні 25 травня пролунав гучний вибух. У Військово-морських силах ЗСУ вже прокоментували інцидент та розповіли, що відомо наразі.

Як розповів речник Військово-морськіихсил ЗСУ Дмитро Плетенчук, у порту здетонував вибухонебезпечний предмет, однак значних пошкоджень інфраструктури чи інших об’єктів не зафіксували.

“Обійшлося без жертв”, - зазначив він.

У мережі тим часом з’явилися чутки про ураження фрегата. За словами мешканців близько 13:29 було чути звук вибуху, що спричинило у місцевих Telegram-каналах чутки про нібито ураження фрегата "Дружба" в одному з портів.

Втім, у ВМС наразі не підтверджують ці повідомлення.

Нагадаємо, що 23 травня росіяни теж атакували ракетою цивільну інфраструктуру Одещини. За попередніми даними, поранено девʼятьох людей, серед них троє дітей.

