В порту Одесской области прогремел взрыв: в ВМС рассказали, что произошло

Как рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, в порту сдетонировал взрывоопасный предмет, однако значительных повреждений инфраструктуры или других объектов не зафиксировали.

"Обошлось без жертв", - отметил он.

В сети тем временем появились слухи о поражении фрегата. По словам жителей около 13:29 был слышен звук взрыва, что вызвало в местных Telegram-каналах слухи о якобы поражении фрегата "Дружба" в одном из портов.

Впрочем, в ВМС пока не подтверждают эти сообщения.