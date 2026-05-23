Росіяни вдарили ракетою по Одещині: поранено девʼятьох, серед них діти
Увечері 23 травня росіяни атакували ракетою цивільну інфраструктуру Одещини. За попередніми даними, поранено девʼятьох людей, серед них троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Унаслідок удару по цивільній інфраструктурі Одещини постраждали девʼятеро людей, зокрема троє дітей віком від 8 до 12 років. Семеро поранених доставили до лікарень.
Стан одного з дорослих лікарі оцінюють як важкий, діти перебувають у стані середньої тяжкості. Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу.
На місці події працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, удар по Одещині став частиною серії російських атак по Україні 23 травня.
Сьогодні дрон поцілив у траурну колону на околиці Сум — загинув чоловік, який дістав надважкі поранення, ще кількох людей шпиталізували. Росіяни також двічі за день обстріляли Балаклію на Харківщині, спаливши церкву "Світло Євангелія" та житлові будинки.