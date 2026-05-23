Росіяни вдарили ракетою по Одещині: поранено девʼятьох, серед них діти

Увечері 23 травня росіяни атакували ракетою цивільну інфраструктуру Одещини. За попередніми даними, поранено девʼятьох людей, серед них троє дітей.

Унаслідок удару по цивільній інфраструктурі Одещини постраждали девʼятеро людей, зокрема троє дітей віком від 8 до 12 років. Семеро поранених доставили до лікарень. Стан одного з дорослих лікарі оцінюють як важкий, діти перебувають у стані середньої тяжкості. Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу. На місці події працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.