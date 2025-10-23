Вибухи та пожежа на підприємстві: у Росії заявили про масовану атаку дронів на Рязань

У Росії у ніч проти 23 жовтня було гучно у Рязанській області. Внаслідок атаки безпілотників на території одного з підприємств виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.
За словами місцевого губернатора, російська ППО нібито знищила 14 дронів, але уламки спричинили займання.
"Сьогодні вночі засобами ППО над територією Рязанської області знищено 14 БпЛА. Через падіння уламків сталося загоряння на території одного підприємства... На місці працюють оперативні служби", - повідомив губернатор.
Він додав, що постраждалих немає, а матеріальні збитки ще оцінюють.
Місцеві мешканці припускають, що мішенню став Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ) - один із найбільших у Росії. Підприємство переробляє понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російських військ.
Рязанський НПЗ не вперше зазнає атак дронів. З початку 2025 року підприємство щонайменше п’ять разів ставало мішенню безпілотників. Одна з наймасштабніших атак відбулася 24 січня цього року - тоді загорілися три резервуари з паливом і виробничий цех.
У ніч на 5 вересня підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знову уразили Рязанський нафтопереробний завод.Тоді було зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти.
Удар по цьому ж об’єкту офіційно підтвердив командир аеророзвідки "Мадяр" Роберт Бровді, зазначивши, що атаку здійснили підрозділи СБУ. Унаслідок цих дій було суттєво пошкоджено інфраструктуру заводу.
Раніше, у березні та травні 2024 року, дрони також атакували цей НПЗ, спричинивши потужні пожежі. За даними Генштабу, удари по нафтопереробних об’єктах РФ мають на меті знизити здатність Росії забезпечувати армію паливом і підірвати її економічну стабільність.
Також повідомлялось, що 26 серпня на території Рязанської області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань-Москва", який є одним із ключових джерел постачання нафтопродуктів до Москви.