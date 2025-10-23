Вибухи та пожежа на підприємстві: у Росії заявили про масовану атаку дронів на Рязань

За словами місцевого губернатора, російська ППО нібито знищила 14 дронів, але уламки спричинили займання.

"Сьогодні вночі засобами ППО над територією Рязанської області знищено 14 БпЛА. Через падіння уламків сталося загоряння на території одного підприємства... На місці працюють оперативні служби", - повідомив губернатор.

Він додав, що постраждалих немає, а матеріальні збитки ще оцінюють.

Місцеві мешканці припускають, що мішенню став Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ) - один із найбільших у Росії. Підприємство переробляє понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російських військ.