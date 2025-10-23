Взрывы и пожар на предприятии: в России заявили о массированной атаке дронов на Рязань

Атаки на Рязанский НПЗ

Рязанский НПЗ не впервые подвергается атакам дронов. С начала 2025 года предприятие по меньшей мере пять раз становилось мишенью беспилотников. Одна из самых масштабных атак произошла 24 января этого года - тогда загорелись три резервуара с топливом и производственный цех.

В ночь на 5 сентября подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны вновь поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод. тогда было зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти.

Удар по этому же объекту официально подтвердил командир аэроразведки "Мадьяр" Роберт Бровди, отметив, что атаку осуществили подразделения СБУ. В результате этих действий была существенно повреждена инфраструктура завода.

Ранее, в марте и мае 2024 года, дроны также атаковали этот НПЗ, вызвав мощные пожары. По данным Генштаба, удары по нефтеперерабатывающим объектам РФ имеют целью снизить способность России обеспечивать армию топливом и подорвать ее экономическую стабильность.

Также сообщалось, что 26 августа на территории Рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань-Москва", который является одним из ключевых источников поставок нефтепродуктов в Москву.