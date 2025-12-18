Вибухи в Ростові та Батайську: повідомляється про ураження нафтового танкера

У Ростові-на-Дону та Батайську Ростовської області у ніч на 18 грудня лунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Близько 23:30 почали з'являтись повідомлення про вибухи в Ростові-на-Дону та Батайську. Місцеві Telegram-канали публікували фото і відео вибухів.
Також повідомлялось про роботу російського "ППО".
Місцеві мешканці скаржились, що в деяких неселених пунктах Ростовської області зникло світло.
Атаку невідомою зброєю підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Також він поінформував, що в порту міста уражене судно.
У місцевих пабліках уточнили - горить нафтовий танкер. Розливу нафтопродуктів начебто вдалось уникнути.
Як повідомлялось, Ростов-на-Дону зазнав атаки безпілотників у ніч на 15 грудня. Російська "ППО" заявила про начебто знищення десятків безпілотників. У Ростовській області оголошували повітряну небезпеку через загрозу застосування дронів.
Ввечері 14 грудня Бєлгородська ТЕЦ "Луч" була вражена зі зброї невідомого походження. В результаті мешканці кількох районів міста почали скаржитись на перебої з електроенергією.
Крім того, ввечері 14 грудня невідомі дрони атакували Підмосков'я. Росіяни скаржилися, що на підступах до Москви чути вибухи.
Також повідомлялось, що 7 грудня дрони знищили резервуари по 2000 кубів пального в Орловській області.
Раніше ми писали про те, що у місті Лівни в Орловській області Росії сталась велика пожежа. Перед цим місто атакували невідомі безпілотники. Губернатор регіону Андрій Кличков підтвердив, що район атакували невідомі дрони, внаслідок чого відбулось займання на об'єктах паливно-енергетичного комплекса. Яких саме, він не уточнив.