Вибухи в Пензі: у Росії виведено з ладу ще два магістральні газогони, - джерела

В російському місті Пенза серія вибухів вивела з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел в українській розвідці, 8 вересня близько 4 години ранку в Желєзнодорожньому районі міста Пенза пролунали щонайменше чотири вибухи.

У результаті зупинили роботу дві труби магістрального нафтопроводу з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу.

Крім того, згідно з інформацією джерела, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

Джерела уточнили, що уражений нафтопровід та газогін забезпечували діяльність військових об’єктів РФ, залучених у війні проти України.

За кілька годин після вибухів місцеві ЗМІ поширили повідомлення про нібито "планові навчання" на нафтогазових об’єктах за участю екстрених і спеціальних служб.

Таким чином російська влада намагалася приховати реальні причини інциденту та закликала мешканців зберігати спокій і не реагувати на повідомлення про вибухи в соцмережах.

Фото від джерел