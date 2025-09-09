Вибухи в Пензі: у Росії виведено з ладу ще два магістральні газогони, - джерела
В російському місті Пенза серія вибухів вивела з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
За даними джерел в українській розвідці, 8 вересня близько 4 години ранку в Желєзнодорожньому районі міста Пенза пролунали щонайменше чотири вибухи.
У результаті зупинили роботу дві труби магістрального нафтопроводу з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу.
Крім того, згідно з інформацією джерела, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.
Джерела уточнили, що уражений нафтопровід та газогін забезпечували діяльність військових об’єктів РФ, залучених у війні проти України.
За кілька годин після вибухів місцеві ЗМІ поширили повідомлення про нібито "планові навчання" на нафтогазових об’єктах за участю екстрених і спеціальних служб.
Таким чином російська влада намагалася приховати реальні причини інциденту та закликала мешканців зберігати спокій і не реагувати на повідомлення про вибухи в соцмережах.
Фото від джерел
Атаки на Росію
Нагадаємо, 2 серпня після вибухів на території Волгоградської області вийшов з ладу магістральний газогон "Центральна азія-Центр".
Він є системою газопроводів, що належить "Газпрому" і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії.
Крім того, Сили спеціальних операцій України вивели з ладу Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Операцію проводили у взаємодії з російськими партизанами.
А в ніч на 7 вересня Сили оборони також завдали ударів по об'єктах в Росії. Воїни атакували частину нафтопроводу "Стальной конь" та Ільський НПЗ.