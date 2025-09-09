Взрывы в Пензе: в России выведены из строя еще два магистральных газопровода, - источники
В российском городе Пенза серия взрывов вывела из строя единую систему магистральных нефтепроводов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По данным источников в украинской разведке, 8 сентября около 4 часов утра в Железнодорожном районе города Пенза прогремели по меньшей мере четыре взрыва.
В результате остановили работу две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки.
Кроме того, согласно информации источника, на этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.
Источники уточнили, что пораженные газопроводы обеспечивали деятельность военных объектов РФ, задействованных в войне против Украины.
Через несколько часов после взрывов местные СМИ распространили сообщение о якобы "плановых учениях" на нефтегазовых объектах с участием экстренных и специальных служб.
Таким образом российские власти пытались скрыть реальные причины инцидента и призвали жителей сохранять спокойствие и не реагировать на сообщения о взрывах в соцсетях.
Фото от источников
Атаки на Россию
Напомним, 2 августа после взрывов на территории Волгоградской области вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр".
Он является системой газопроводов, принадлежащей "Газпрому" и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.
Кроме того, Силы специальных операций Украины вывели из строя Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Операцию проводили во взаимодействии с российскими партизанами.
А в ночь на 7 сентября Силы обороны также нанесли удары по объектам в России. Воины атаковали часть нефтепровода "Стальной конь" и Ильский НПЗ.