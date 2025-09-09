Взрывы в Пензе: в России выведены из строя еще два магистральных газопровода, - источники

В российском городе Пенза серия взрывов вывела из строя единую систему магистральных нефтепроводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников в украинской разведке, 8 сентября около 4 часов утра в Железнодорожном районе города Пенза прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

В результате остановили работу две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки.

Кроме того, согласно информации источника, на этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.

Источники уточнили, что пораженные газопроводы обеспечивали деятельность военных объектов РФ, задействованных в войне против Украины.

Через несколько часов после взрывов местные СМИ распространили сообщение о якобы "плановых учениях" на нефтегазовых объектах с участием экстренных и специальных служб.

Таким образом российские власти пытались скрыть реальные причины инцидента и призвали жителей сохранять спокойствие и не реагировать на сообщения о взрывах в соцсетях.

Фото от источников