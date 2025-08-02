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У Росії після вибухів вийшов з ладу газопровід "Центральна Азія-Центр", - джерела

Субота 02 серпня 2025 14:06
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У Росії після вибухів вийшов з ладу газопровід "Центральна Азія-Центр", - джерела Ілюстративне фото: у Telegram стався масштабний збій після оновлення (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Уляна Безпалько

У Російській Федерації після вибухів вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія-Центр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерела, 2 серпня на території Волгоградської області вийшов з ладу магістральний газогон "Центральна азія-Центр". Він є системою газопроводів, що належить "Газпрому" і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії.

Відомо, що пфсля повідомлень про вибухи до газопроводу виїхали російські екстрені служби. Зі слів місцевих мешканців в районі села Динамівське Нехаївського району Волгоградської області перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади з метою ліквідації наслідків вибуху.

Варто зауважити, що дана магістраль забезпечує енергією такі об’єкти ВПК РФ як "Демихівський машинобудівний завод", "Російська літакобудівельна корпорація МІГ (виробничий комплекс №1)", завод по виготовленні набоїв "Магнум-к" та інші.

Представники російської газотранспортної компанії яка забезпечує російську армію наразі підраховують збитки. Повідомляється, що транспортування газу магістральним газогоном "Центральна Азія-Центр" у Волгоградській області зупинене на невизначений термін.

Атаки на Росію

Варто агадати, що цієї ночі росіяни скаржилися на гучні вибухи у Липецьку, Рязані, Пензі та Самарській області. Ми писали, що повідомлялось, що у Новокуйбишівці Самарської області дрони атакували одне з підприємств. У мережі зазначали, що, ймовірно, дрони уразили місцевий НПЗ.

А ось у Липецьку нібито був атакований військовий аеродром. Крім того, вибухи лунали і в окупованому Криму, зокрема у районі Феодосії.

Також у Пензі було атаковано два важливі оборонні підприємства. Йдеться про "Радиозавод" та завод "Електроприбор".

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