Вибухи в Одесі та Кропивницькому: Одеський регіон, ймовірно, вперше атаковано "Кинджалами"

Фото: за останню добу про вибухи в Одесі повідомлялось вже кілька разів (ДСНС)

В Одесі вже вкотре за останню добу прогримів вибух після того, як росіяни знову підняли в небо МіГ-31К, носій аеробалістичних ракет "Кинджал", про що сповіщали в Повітряних силах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Для Одеси це, ймовірно, перша атака "Кинджалами" з травня 2022 року. Швидкісні цілі були зафіксовані на Полтавщині та на Миколаївщині - курсом на Одещину. Також, знову ж таки повторно, повідомлялось про вибух у Подільську, що в Одеській області. Суспільне повідомило про вибух о 2:38. Відомо також про вибухи у Кропивницькому, які теж пролунали після масштабної тривоги по всій території України на фоні зліта МіГ-31К.