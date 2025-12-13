Взрывы в Одессе и Кропивницком: Одесский регион, вероятно, впервые атакован "Кинжалами"

Фото: за последние сутки о взрывах в Одессе сообщалось уже несколько раз (ГСЧС)

В Одессе уже в который раз за последние сутки прогремел взрыв после того, как россияне снова подняли в небо МиГ-31К, носитель аэробаллистических ракет "Кинжал", о чем сообщали в Воздушных силах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Для Одессы это, вероятно, первая атака "Кинжалами" с мая 2022 года. Скоростные цели были зафиксированы на Полтавщине и на Николаевщине - курсом на Одесскую область. Также, опять же повторно, сообщалось о взрыве в Подольске, что в Одесской области. Суспільне сообщило о взрыве в 2:38. Известно также о взрывах в Кропивницком, которые тоже прозвучали после масштабной тревоги по всей территории Украины на фоне взлета МиГ-31К.