Головна » Новини » Війна в Україні

"Шахеди" весь день тероризували Волинь: постраждав обʼєкт критичної інфраструктури

Субота 07 лютого 2026 00:34
"Шахеди" весь день тероризували Волинь: постраждав обʼєкт критичної інфраструктури Фото: служби ліквідують наслідки обстрілу (ДСНС України0
Автор: Маловічко Юлія

Напередодні Волинську область весь день атакували ворожі дрони, внаслідок чого один із об'єктів критичної інфраструктури зазнав пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Волинської області Романа Романюка в Telegram.

"Упродовж крайньої доби в області по кілька разів у кожному районі оголошували тривогу через ворожі БпЛА типу Шахед. Внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області", - написав Романюк.

На місці обстрілу працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків. Інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Глава ОВА також нагадав про прохання не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали у соцмережах про наслідки чи з місця влучань.

Зазначимо, що Повітряні Сили 6 лютого попереджали про рух дронів на Волині незадовго до початку атак. Повітряну тривогу оголошували у Луцькому, Камінь-Каширському, Ковельскому та Володимирському районах.

Як відомо, росіяни атакують західні регіони не так часто, як інші, однак час від часу ворог дістає ракетами та дронами і у віддалені від свого кордону області, і Волинь - не виключення.

Наприклад, минулого місяця російській війська атакували Волинську область усю ніч. Через обстріл енергетики без світла залишились понад 103 тисячі абонентів.

Також повідомлялось про атаки РФ на Волині наприкінці грудня - тоді тисячі людей також лишились без елетроернергії внаслідок обстрілу дронів.

Однак окрім обстрілу інфраструктури від атак на Волині страждають і цивільні. Наприклад, ми писали, як війська РФ атакували Луцьк - тоді були пошкоджені будівлі, повідомлялось про поранених.

Волинська область Атака дронів
