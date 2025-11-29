Вибухи лунають півгодини. Невідомі дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії

Безпілотники вчергове дістали до Афіпського НПЗ під Краснодаром, який є одним з найбільших у Росії.

Місцеві мешканці скаржаться, що вибухи не припиняються останні півгодини.

Афіпський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального. Підприємство активно задіяне в забезпеченні паливом російських військових.

Річний обсяг переробки нафти на Афіпському заводі становить близько 6,25 мільйона тонн. Це робить його одним із ключових паливних вузлів для армії РФ.