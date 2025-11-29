Вибухи лунають півгодини. Невідомі дрони атакували один з найбільших НПЗ Росії

В ніч на суботу, 29 листопада, невідомі дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод, що розташований у Краснодарському краї Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки в Telegram.
Безпілотники вчергове дістали до Афіпського НПЗ під Краснодаром, який є одним з найбільших у Росії.
Місцеві мешканці скаржаться, що вибухи не припиняються останні півгодини.
Афіпський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального. Підприємство активно задіяне в забезпеченні паливом російських військових.
Річний обсяг переробки нафти на Афіпському заводі становить близько 6,25 мільйона тонн. Це робить його одним із ключових паливних вузлів для армії РФ.
Нагадаємо, в ніч на 26 вересня українські військові завдали удару по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї РФ. Внаслідок удару на одній з технологічних установок спалахнула пожежа.
Раніше безпілотники вдарили по Афіпському НПЗ в ніч на 28 серпня. Внаслідок атаки почалася пожежа.
Крім того, 10 лютого 2025 року Афіпський НПЗ став ціллю українських дронів. Тоді керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що Афіпський НПЗ є одним із ключових НПЗ на території Росії.
Зазначимо, в ніч на 28 листопада в Росії на та тимчасово окупованих територіях України лунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаки дронів, сильні вибухи було чутно у Саратові та у тимчасово окупованому Криму.
На ранок Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони вдало уразили НПЗ у Саратовській області РФ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та інші об'єкти окупантів.