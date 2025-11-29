Взрывы раздаются полчаса. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России

Беспилотники в очередной раз добрались до Афипского НПЗ под Краснодаром, который является одним из крупнейших в России.

Местные жители жалуются, что взрывы не прекращаются последние полчаса.

Афипский НПЗ специализируется на производстве бензина и дизельного топлива. Предприятие активно задействовано в обеспечении топливом российских военных.

Годовой объем переработки нефти на Афипском заводе составляет около 6,25 миллиона тонн. Это делает его одним из ключевых топливных узлов для армии РФ.