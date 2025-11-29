Взрывы раздаются полчаса. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России

В ночь на субботу, 29 ноября, неизвестные дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики в Telegram.
Беспилотники в очередной раз добрались до Афипского НПЗ под Краснодаром, который является одним из крупнейших в России.
Местные жители жалуются, что взрывы не прекращаются последние полчаса.
Афипский НПЗ специализируется на производстве бензина и дизельного топлива. Предприятие активно задействовано в обеспечении топливом российских военных.
Годовой объем переработки нефти на Афипском заводе составляет около 6,25 миллиона тонн. Это делает его одним из ключевых топливных узлов для армии РФ.
Напомним, в ночь на 26 сентября украинские военные нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае РФ. В результате удара на одной из технологических установок вспыхнул пожар.
Ранее беспилотники ударили по Афипскому НПЗ в ночь на 28 августа. В результате атаки начался пожар.
Кроме того, 10 февраля 2025 года Афипский НПЗ стал целью украинских дронов. Тогда руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что Афипский НПЗ является одним из ключевых НПЗ на территории России.
Отметим, в ночь на 28 ноября в России на и временно оккупированных территориях Украины раздавались взрывы. Россияне жаловались на атаки дронов, сильные взрывы были слышны в Саратове и во временно оккупированном Крыму.
На утро Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны удачно поразили НПЗ в Саратовской области РФ, место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и другие объекты оккупантов.