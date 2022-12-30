Вибухи в Енгельсі: з'явилися супутникові знімки аеродрому

На російській авіабазі "Енгельс" не виявлено явних пошкоджень внаслідок можливих атак дронами 26 і 29 грудня. У той же час, активність російської авіації в місті значно скоротилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " The Drive " та супутникові знімки "The War Zone".

Зазначимо, що вчора Росія заявила, що Енгельс нібито був атакований дроном вже втретє за місяць і вдруге за тиждень.

При цьому супутникові знімки, отримані The War Zone у четвер, не показують явних пошкоджень бази, де розташована 22-а важка бомбардувальна авіаційна дивізія, що керує однією ескадрильєю Bear-Hs та іншою ескадрильєю надзвукових бомбардувальників Ту-160 Blackjack.

Хоча обидва типи були задіяні у війні проти України, особливо в останні місяці, коли РФ посилила свої удари по енергетичній інфраструктурі України. Але супутникові зображення показують значне скорочення активності російської авіації в Енгельсі.

Аналітики зазначають, що нові супутникові знімки авіабази "Енгельс" показують, що неодноразові українські спроби завдати удару по авіабазі, а також настання холодних погодних умов, схоже, призвели до значного зниження активності. На базі присутні 11 бомбардувальників, що менше порівняно з 26-29 листопада.

Окрім того, нещодавній снігопад у Енгельсі також свідчить про бездіяльність деяких літаків. У той час як п’ять Ту-95 Bears помітно очищаються від льоду та стоять на розчищених майданчиках і руліжних доріжках, чотири інші залишаються вкритими снігом.

Два бомбардувальники Ту-160 Blackjack, що залишилися, також здаються вкритими снігом, хоча принаймні один з них має ознаки того, що його перрон очищений від снігу, можливо, щоб забезпечити безпечний доступ до руліжних доріжок.

Так, жодних явних пошкоджень не спостерігається після можливих українських атак на об’єкт 26 і 29 грудня, але між скороченням присутності авіації та встановленням нових захисних бар’єрів, схоже, що Росія намагається пом’якшити постійну загрозу своїм бомбардувальникам, розміщеним на базі.