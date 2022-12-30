Взрывы в Энгельсе: появились спутниковые снимки аэродрома

На российской авиабазе "Энгельс" не обнаружено явных повреждений в результате возможных атак дронами 26 и 29 декабря. В то же время активность российской авиации в городе значительно сократилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Drive и спутниковые снимки The War Zone.

Отметим, что вчера Россия заявила, что Энгельс якобы был атакован дроном уже в третий раз за месяц и второй раз за неделю.

При этом спутниковые снимки, полученные The War Zone в четверг, не показывают явных повреждений базы, где расположена 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, управляющая одной эскадрильей Bear-Hs и другой эскадрильей сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160 Blackjack.

Хотя оба типа были задействованы в войне против Украины, особенно в последние месяцы, когда РФ усилила свои удары по энергетической инфраструктуре Украины. Но спутниковые изображения показывают значительное сокращение активности российской авиации в Энгельсе.

Аналитики отмечают, что новые спутниковые снимки авиабазы Энгельс показывают, что неоднократные украинские попытки нанести удар по авиабазе, а также наступление холодных погодных условий, похоже, привели к значительному снижению активности. На базе присутствует 11 бомбардировщиков, что меньше по сравнению с 26-29 ноября.

Кроме того, недавний снегопад в Энгельсе также свидетельствует о бездействии некоторых самолетов. В то время как пять Ту-95 Bears заметно очищаются ото льда и стоят на расчищенных площадках и рулижных дорожках, четыре остальных остаются покрытыми снегом.

Оставшиеся два бомбардировщика Ту-160 Blackjack также кажутся покрытыми снегом, хотя по крайней мере один из них имеет признаки того, что его перрон очищен от снега, возможно, чтобы обеспечить безопасный доступ к рулижным дорожкам.

Так, никаких явных повреждений не наблюдается после возможных украинских атак на объект 26 и 29 декабря, но между сокращением присутствия авиации и установлением новых защитных барьеров, похоже, Россия пытается смягчить постоянную угрозу своим бомбардировщикам, размещенным на базе.