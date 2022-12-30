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Вибухи в Енгельсі демонструють неефективність російської ППО та загострюють критику Кремля, - ISW

Новость на русском →
П'ятниця 30 грудня 2022 04:17
Вибухи в Енгельсі демонструють неефективність російської ППО та загострюють критику Кремля, - ISW Фото: Вибухи в Енгельсі демонструють неефективність російської ППО та загострюють критику Кремля (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Вибухи на військових об'єктах у тилових районах РФ демонструють неефективність російської ППО та загострюють критику того, що Кремль не може захистити власну територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що вибухи на авіабазі в Енгельсі 29 грудня стали вже другим інцидентом протягом трьох останніх днів.

"Міністерство оборони Великої Британії заявило, що стає "все більш очевидним", як Росія не здатна протистояти повітряним загрозам глибоко всередині [своєї території]", - вказують в ISW.

Фахівці припускають, що повторні вибухи на військовому об'єкті посилять критику Кремля з боку провоєнної спільноти.

У звіті також мовиться, що деякі мілблогери вже почали ставити під сумнів правдивість доповідей Міноборони РФ. Ба більше, вони вдаються до висміювань дій влади.

"Жартують, що непомічений пілот, який приземлився на Червоній площі (посилаючись на політ Матіаса Руста з Гельсінкі до Москви в 1987 році), безсумнівно, викликатиме відповідь довшу, ніж одне речення російського уряду", - додали в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки ISW:

  • Російські війська завдали чергової серії ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.
  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підтвердив небажання Росії вести справжні переговори з Україною.
  • Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов заявив, що бойові дії в Україні зайшли в глухий кут.
  • Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб надати державі все більш широкі повноваження за неоднозначних умов з метою усунення інакомислення.
  • Українські війська продовжували контрнаступ у районі Кремінної.
  • Російські війська продовжували наступальні операції в районі Авдіївки, а також навколо Бахмута, де, ймовірно, прискорюється потенційна кульмінація російського наступу.
  • Російські війська продовжували вести оборону в Херсонській області.
  • Російські окупанти продовжують посилювати репресії у безуспішних спробах придушити партизанський рух на захоплених територіях.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі прогриміли два вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що інциденти на летовищі - це наслідки злочинних дій окупантів на території України.

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