На аеродромі в російському Енгельсі пролунали вибухи (відео)

Фото: На аеродромі в російському Енгельсі пролунали вибухи (Getty Images)

У ніч проти 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі прогриміли два вибухи. Там спрацювала система оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Два вибухи в районі аеродрому. Перший слабший, другий набагато сильніший", - пишуть у соцмережі. Водночас зазначають, що на місці події чутно як виють сирени, туди також виїхали пожежники. До слова, на летовищі зберігається стратегічна авіація - бомбардувальники Ту-95 і Ту-160.