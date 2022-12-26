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Наслідки російської агресії. У Повітряних силах відреагували на вибухи на аеродромі "Енгельс"

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Понеділок 26 грудня 2022 09:35
Наслідки російської агресії. У Повітряних силах відреагували на вибухи на аеродромі "Енгельс" Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних Сил України (mil.in.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вибухи на російському військовому аеродромі "Енгельс" - це наслідки злочинних дій окупантів на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних Сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова "бавовна", яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це Україні буде тільки на руку", - сказав він.

Ігнат закликав почекати декілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому для того, аби побачити реальні наслідки вибухів.

При цьому речник Повітряних сил нагадав, що попередня подібна "бавовна" все ж призводила до пошкодження літаків.

Нагадаємо, сьогодні вночі пролунали вибухи на аеродромі "Енгельс", де розташовані бомбардувальники Ту-95 та Ту-160.

Міноборони Росії повідомило про трьох загиблих внаслідок вибухів, проте зазначило, що літаки не постраждали.

При цьому російські Telegram-канали писали про пошкодження техніки на аеродромі.

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