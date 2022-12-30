UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибухи в Енгельсі демонструють неефективність російської ППО та загострюють критику Кремля, - ISW

Фото: Вибухи в Енгельсі демонструють неефективність російської ППО та загострюють критику Кремля (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Вибухи на військових об'єктах у тилових районах РФ демонструють неефективність російської ППО та загострюють критику того, що Кремль не може захистити власну територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що вибухи на авіабазі в Енгельсі 29 грудня стали вже другим інцидентом протягом трьох останніх днів.

"Міністерство оборони Великої Британії заявило,

Фахівці припускають, що повторні вибухи на військовому об'єкті посилять критику Кремля з боку провоєнної спільноти.

У звіті також мовиться, що деякі мілблогери вже почали ставити під сумнів правдивість доповідей Міноборони РФ. Ба більше, вони вдаються до висміювань дій влади.

Ключові висновки ISW:

  • Російські війська завдали чергової серії ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.
  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підтвердив небажання Росії вести справжні переговори з Україною.
  • Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов заявив, що бойові дії в Україні зайшли в глухий кут.
  • Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб надати державі все більш широкі повноваження за неоднозначних умов з метою усунення інакомислення.
  • Українські війська продовжували контрнаступ у районі Кремінної.
  • Російські війська продовжували наступальні операції в районі Авдіївки, а також навколо Бахмута, де, ймовірно, прискорюється потенційна кульмінація російського наступу.
  • Російські війська продовжували вести оборону в Херсонській області.
  • Російські окупанти продовжують посилювати репресії у безуспішних спробах придушити партизанський рух на захоплених територіях.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі прогриміли два вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що інциденти на летовищі - це наслідки злочинних дій окупантів на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України