Вибухи в Енгельсі демонструють неефективність російської ППО та загострюють критику Кремля, - ISW

Вибухи на військових об'єктах у тилових районах РФ демонструють неефективність російської ППО та загострюють критику того, що Кремль не може захистити власну територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що вибухи на авіабазі в Енгельсі 29 грудня стали вже другим інцидентом протягом трьох останніх днів.
"Міністерство оборони Великої Британії заявило,
Фахівці припускають, що повторні вибухи на військовому об'єкті посилять критику Кремля з боку провоєнної спільноти.
У звіті також мовиться, що деякі мілблогери вже почали ставити під сумнів правдивість доповідей Міноборони РФ. Ба більше, вони вдаються до висміювань дій влади.
Ключові висновки ISW:
Нагадаємо, у ніч на 26 грудня на стратегічному аеродромі в російському Енгельсі прогриміли два вибухи.
У Повітряних силах ЗСУ підкреслили, що інциденти на летовищі - це наслідки злочинних дій окупантів на території України.
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