Взрывы в Энгельсе демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику Кремля, - ISW

Взрывы на военных объектах в тыловых районах РФ демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику того, что Кремль не может защитить свою территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что взрывы на авиабазе в Энгельсе 29 декабря стали уже вторым инцидентом в течение трех последних дней.
"Министерство обороны Великобритании заявило,
Специалисты предполагают, что повторные взрывы на военном объекте усилят критику Кремля со стороны провоенного общества.
В отчете также говорится, что некоторые милблогеры начали уже подвергать сомнению правдивость докладов Минобороны РФ. Более того, они прибегают к высмеиваниям действий власти.
"Шутят, что незамеченный пилот, приземлившийся на Красной площади (ссылаясь на полет Матиаса Руста из Хельсинки в Москву в 1987 году), несомненно, будет вызывать ответ дольше одного предложения российского правительства", - добавили в Институте изучения войны.
Ключевые выводы ISW:
Напомним, в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва.
В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что инциденты на аэродроме - это последствия преступных действий оккупантов на территории Украины.
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