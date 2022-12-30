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Взрывы в Энгельсе демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику Кремля, - ISW

Фото: Взрывы в Энгельсе демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику Кремля (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Взрывы на военных объектах в тыловых районах РФ демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику того, что Кремль не может защитить свою территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что взрывы на авиабазе в Энгельсе 29 декабря стали уже вторым инцидентом в течение трех последних дней.

"Министерство обороны Великобритании заявило,

Специалисты предполагают, что повторные взрывы на военном объекте усилят критику Кремля со стороны провоенного общества.

В отчете также говорится, что некоторые милблогеры начали уже подвергать сомнению правдивость докладов Минобороны РФ. Более того, они прибегают к высмеиваниям действий власти.

"Шутят, что незамеченный пилот, приземлившийся на Красной площади (ссылаясь на полет Матиаса Руста из Хельсинки в Москву в 1987 году), несомненно, будет вызывать ответ дольше одного предложения российского правительства", - добавили в Институте изучения войны.

Ключевые выводы ISW:

  • Российские войска нанесли очередную серию ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил нежелание России вести настоящие переговоры с Украиной.
  • Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия в Украине зашли в тупик.
  • Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, чтобы предоставить государству все более широкие полномочия в неоднозначных условиях с целью устранения инакомыслия.
  • Украинские войска продолжали контрнаступление в районе Кременной.
  • Российские войска продолжали наступательные операции в районе Авдеевки, а также вокруг Бахмута, где предположительно ускоряется потенциальная кульминация российского наступления.
  • Российские войска продолжали вести оборону в Херсонской области.
  • Российские оккупанты продолжают усиливать репрессии в безуспешных попытках подавить партизанское движение на захваченных территориях.

Напомним, в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва.

В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что инциденты на аэродроме - это последствия преступных действий оккупантов на территории Украины.

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