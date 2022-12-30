Взрывы в Энгельсе демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику Кремля, - ISW

Взрывы на военных объектах в тыловых районах РФ демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику того, что Кремль не может защитить свою территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что взрывы на авиабазе в Энгельсе 29 декабря стали уже вторым инцидентом в течение трех последних дней.

"Министерство обороны Великобритании заявило, что становится "все более очевидным", как Россия не способна противостоять воздушным угрозам глубоко внутри [своей территории]", - указывают в ISW.

Специалисты предполагают, что повторные взрывы на военном объекте усилят критику Кремля со стороны провоенного общества.

В отчете также говорится, что некоторые милблогеры начали уже подвергать сомнению правдивость докладов Минобороны РФ. Более того, они прибегают к высмеиваниям действий власти.

"Шутят, что незамеченный пилот, приземлившийся на Красной площади (ссылаясь на полет Матиаса Руста из Хельсинки в Москву в 1987 году), несомненно, будет вызывать ответ дольше одного предложения российского правительства", - добавили в Институте изучения войны.

Ключевые выводы ISW: