Вибух на залізниці в Росії паралізував логістику окупантів, - джерела

Вибухи на російській залізниці

Нагадаємо, нещодавно агенти "Атеш" провели успішну диверсію на російській залізничній інфраструктурі в районі Новочеркаська Ростовської області.

В результаті було порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом. Результатом диверсії стала ланцюгова реакція затримок у критично важливих поставках для окупантів.

Раніше партизани влаштували вибух у Ленінградській області - в результаті поїзд, який перевозив військовий вантаж, зійшов з рейок. В результаті диверсії було паралізовано рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург - Псков.

РБК-Україна раніше писало, що ГУР МО та ССО здійснили унікальну операцію з припинення залізничного сполучення росіян за напрямком Орел - Курськ.

Під час спроби розмінування на перегоні Малоархангельськ - Глазуновка підірвався інженерний розрахунок спецпідрозділу росгвардії. В результаті двоє "росгвардійців" загинуло, ще один залишився без ніг.