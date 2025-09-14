Горіли цистерни. ГУР і ССО атакували ключові залізничні гілки РФ, - джерела
3 вересня ГУР МО та ССО здійснили унікальну операцію з припинення залізничного сполучення російських загарбників за напрямком Орел-Курськ. В результаті ураження обʼєкта ліквідовано двоє "росгвардійців", ще один - постраждав.
Про це повідомили джерела РБК-Україна в Головному управлінні розвідки.
За інформацією співрозмовника, під час спроби розмінування на перегоні Малоархангельськ–Глазуновка підірвався інженерний розрахунок спецпідрозділу росгвардії. В результаті ліквідовано двох “росгвардійців”, ще одному відірвало ноги.
Внаслідок вибуху станом на 22:00 13 вересня зупинено залізничне сполучення федерального значення, затримуються понад 15 поїздів в обох напрямках. Диверсію на залізниці підтвердив і т.зв. "губернатор" Андрій Кличков, а місцеві мешканці публікують кадри пожежі.
Ще одну атаку здійснено в ніч на 14 вересня - близько 02:30 на перегоні Строганово–Мшинська було підірвано залізничне сполучення Санкт-Петербург-Псков. Там з рейок зійшов локомотив і згоріли 15 паливних цистерн з пальним.
Як зазначає джерело в ГУР, операції здійснено спільно з підрозділами Сил оборони України.
"Ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках. В результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках, росіяни відчують значні ускладнення в логістиці, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил оборони", - підкреслив співрозмовник в ГУР.
Напередодні ударні дрони вразили Ново-Уфимський нафтопереробний завод у Башкортостані. Цей об’єкт розташований майже за 1,5 тисячі кілометрів від українського кордону.
РБК-Україна оприлюднило кадри вибуху та пожежі, зняті місцевими жителями.
Згодом джерела видання уточнили, що атаку на підприємство здійснили безпілотники Головного управління розвідки України. У результаті прильотів пролунали вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа.