Горіли цистерни. ГУР і ССО атакували ключові залізничні гілки РФ, - джерела

3 вересня ГУР МО та ССО здійснили унікальну операцію з припинення залізничного сполучення російських загарбників за напрямком Орел-Курськ. В результаті ураження обʼєкта ліквідовано двоє "росгвардійців", ще один - постраждав.

Про це повідомили джерела РБК-Україна в Головному управлінні розвідки.

За інформацією співрозмовника, під час спроби розмінування на перегоні Малоархангельськ–Глазуновка підірвався інженерний розрахунок спецпідрозділу росгвардії. В результаті ліквідовано двох “росгвардійців”, ще одному відірвало ноги.

Внаслідок вибуху станом на 22:00 13 вересня зупинено залізничне сполучення федерального значення, затримуються понад 15 поїздів в обох напрямках. Диверсію на залізниці підтвердив і т.зв. "губернатор" Андрій Кличков, а місцеві мешканці публікують кадри пожежі.

Ще одну атаку здійснено в ніч на 14 вересня - близько 02:30 на перегоні Строганово–Мшинська було підірвано залізничне сполучення Санкт-Петербург-Псков. Там з рейок зійшов локомотив і згоріли 15 паливних цистерн з пальним.

Як зазначає джерело в ГУР, операції здійснено спільно з підрозділами Сил оборони України.

"Ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках. В результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках, росіяни відчують значні ускладнення в логістиці, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил оборони", - підкреслив співрозмовник в ГУР.