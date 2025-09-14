ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Горіли цистерни. ГУР і ССО атакували ключові залізничні гілки РФ, - джерела

Неділя 14 вересня 2025 13:40
UA EN RU
Горіли цистерни. ГУР і ССО атакували ключові залізничні гілки РФ, - джерела Ілюстративне фото: ГУР і ССО атакували ключові залізничні гілки РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Уляна Безпалько

3 вересня ГУР МО та ССО здійснили унікальну операцію з припинення залізничного сполучення російських загарбників за напрямком Орел-Курськ. В результаті ураження обʼєкта ліквідовано двоє "росгвардійців", ще один - постраждав.

Про це повідомили джерела РБК-Україна в Головному управлінні розвідки.

За інформацією співрозмовника, під час спроби розмінування на перегоні Малоархангельськ–Глазуновка підірвався інженерний розрахунок спецпідрозділу росгвардії. В результаті ліквідовано двох “росгвардійців”, ще одному відірвало ноги.

Внаслідок вибуху станом на 22:00 13 вересня зупинено залізничне сполучення федерального значення, затримуються понад 15 поїздів в обох напрямках. Диверсію на залізниці підтвердив і т.зв. "губернатор" Андрій Кличков, а місцеві мешканці публікують кадри пожежі.

Ще одну атаку здійснено в ніч на 14 вересня - близько 02:30 на перегоні Строганово–Мшинська було підірвано залізничне сполучення Санкт-Петербург-Псков. Там з рейок зійшов локомотив і згоріли 15 паливних цистерн з пальним.

Як зазначає джерело в ГУР, операції здійснено спільно з підрозділами Сил оборони України.

"Ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками в постачанні окупаційних військ на Харківському та Сумському напрямках. В результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках, росіяни відчують значні ускладнення в логістиці, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських Сил оборони", - підкреслив співрозмовник в ГУР.

Напередодні ударні дрони вразили Ново-Уфимський нафтопереробний завод у Башкортостані. Цей об’єкт розташований майже за 1,5 тисячі кілометрів від українського кордону.

РБК-Україна оприлюднило кадри вибуху та пожежі, зняті місцевими жителями.

Згодом джерела видання уточнили, що атаку на підприємство здійснили безпілотники Головного управління розвідки України. У результаті прильотів пролунали вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії