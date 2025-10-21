Взрыв на железной дороге в России парализовал логистику оккупантов, - источники

Взрывы на российской железной дороге

Напомним, недавно агенты "Атеш" провели успешную диверсию на российской железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области.

В результате был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом. Результатом диверсии стала цепная реакция задержек в критически важных поставках для оккупантов.

Ранее партизаны устроили взрыв в Ленинградской области - в результате поезд, перевозивший военный груз, сошел с рельсов. В результате диверсии было парализовано движение поездов сообщением Санкт-Петербург - Псков.

РБК-Украина ранее писало, что ГУР МО и ССО осуществили уникальную операцию по прекращению железнодорожного сообщения россиян по направлению Орел - Курск.

Во время попытки разминирования на перегоне Малоархангельск - Глазуновка подорвался инженерный расчет спецподразделения росгвардии. В результате двое "росгвардейцев" погибло, еще один остался без ног.