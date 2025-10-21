Вибух на залізниці в Росії паралізував логістику окупантів, - джерела

В ніч на понеділок, 21 жовтня, на російській залізниці пролунав вибух. Внаслідок підриву залізничних колій на одному з перегонів сполучення Псков - Санкт-Петербург було паралізовано військову логістику росіян.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в українській розвідці.

Реакція росіян на підрив залізничних колій (скриншоти російських пабліків у соцмережах)

Джерела в ГУР повідомили, що внаслідок вибуху на російській залізниці логістика та рух залізничними шляхами загарбників зупинені. Це негативно вплине на постачання російської окупаційної армії.

На місце події одразу вирушили спеціальні служби країни-агресорки. Крім того, в районі інциденту не працював мобільний інтернет.

Вибухи на російській залізниці

Нагадаємо, нещодавно агенти "Атеш" провели успішну диверсію на російській залізничній інфраструктурі в районі Новочеркаська Ростовської області.

В результаті було порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом. Результатом диверсії стала ланцюгова реакція затримок у критично важливих поставках для окупантів.

Раніше партизани влаштували вибух у Ленінградській області - в результаті поїзд, який перевозив військовий вантаж, зійшов з рейок. В результаті диверсії було паралізовано рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург - Псков.

РБК-Україна раніше писало, що ГУР МО та ССО здійснили унікальну операцію з припинення залізничного сполучення росіян за напрямком Орел - Курськ.

Під час спроби розмінування на перегоні Малоархангельськ - Глазуновка підірвався інженерний розрахунок спецпідрозділу росгвардії. В результаті двоє "росгвардійців" загинуло, ще один залишився без ніг.