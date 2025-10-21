Взрыв на железной дороге в России парализовал логистику оккупантов, - источники

В ночь на понедельник, 21 октября, на российской железной дороге прогремел взрыв. В результате подрыва железнодорожных путей на одном из перегонов сообщения Псков - Санкт-Петербург была парализована военная логистика россиян.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинской разведке.

Реакция россиян на подрыв железнодорожных путей (скриншоты российских пабликов в соцсетях)

Источники в ГУР сообщили, что в результате взрыва на российской железной дороге логистика и движение по железнодорожным путям захватчиков остановлены. Это негативно повлияет на снабжение российской оккупационной армии.

На место происшествия сразу отправились специальные службы страны-агрессора. Кроме того, в районе инцидента не работал мобильный интернет.

Собеседник издания рассказал, что в результате взрыва произошло частичное возгорание подвижного состава грузового поезда.

Взрывы на российской железной дороге

Напомним, недавно агенты "Атеш" провели успешную диверсию на российской железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области.

В результате был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом. Результатом диверсии стала цепная реакция задержек в критически важных поставках для оккупантов.

Ранее партизаны устроили взрыв в Ленинградской области - в результате поезд, перевозивший военный груз, сошел с рельсов. В результате диверсии было парализовано движение поездов сообщением Санкт-Петербург - Псков.

РБК-Украина ранее писало, что ГУР МО и ССО осуществили уникальную операцию по прекращению железнодорожного сообщения россиян по направлению Орел - Курск.

Во время попытки разминирования на перегоне Малоархангельск - Глазуновка подорвался инженерный расчет спецподразделения росгвардии. В результате двое "росгвардейцев" погибло, еще один остался без ног.