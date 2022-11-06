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Вибух за вибухом, будинки у вогні. РФ зі своєї території обстрілює прикордоння України

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Україна, Неділя 06 листопада 2022 11:52
Вибух за вибухом, будинки у вогні. РФ зі своєї території обстрілює прикордоння України Фото: РФ зі своєї території обстрілює прикордоння України (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Обстріли ведуться з прикордонних з Україною російських населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Ворог наніс вогневе ураження із стрілецької зброї, БПЛА, мінометів та ствольної артилерії", - йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумської області, й Семенівська та Городнянська громади Чернігівської області.

"Вогонь росіяни вели зі сторони населених пунктів Ломаковка, Чорноземний Городок, Локоть, Куріловка, Зернове, Старосєльє, Безимено, Горналь та Плехово, - йдеться в повідомленні. - Внаслідок прильоту значних пошкоджень зазнали чотири будинки одного з населених пунктів".

Зокрема, двічі за добу рашисти накривали територію Миропільської громади зі 120-мм мінометів та 152-мм ствольної артилерії, загалом пролунало з десяток вибухів від розривів мін та майже два десятки - від снарядів. Вогонь вівся з російських населених пунктів Горналь та Плехово.

Як повідомлялось, українські військові минулої доби відбили атаки окупантів біля населених пунктів у Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Водночас російські війська з вечора до ранку 6 листопада вісім разів відкривали вогонь по Нікопольському району. Поранено дитину. Також окупанти обстріляли Запоріжжя. Загинула одна людина.

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