Взрыв за взрывом, дома в огне. РФ со своей территории обстреливает приграничье Украины

Оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей. Обстрелы ведутся из приграничных с Украиной российских населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Враг нанес огненное поражение из стрелкового оружия, БПЛА, минометов и ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, под вражеским огнем оказались Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Эсманская и Середино-Будская общины Сумской области, и Семеновская и Городнянская общины Черниговской области.

"Огонь россияне вели со стороны населенных пунктов Ломаковка, Черноземный Городок, Локоть, Куриловка, Зерновое, Староселье, Безыменное, Горналь и Плехово, - говорится в сообщении. - В результате прилета значительные повреждения получили четыре дома одного из населенных пунктов".

В частности, дважды в сутки рашисты накрывали территорию Миропольской общины из 120-мм минометов и 152-мм ствольной артиллерии, всего прозвучало с десяток взрывов от разрывов мин и почти два десятка - от снарядов. Огонь велся из российских населенных пунктов Горналь и Плехово.