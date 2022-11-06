ua ru
Вс, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Взрыв за взрывом, дома в огне. РФ со своей территории обстреливает приграничье Украины

Новина українською →
Украина, Воскресенье 06 ноября 2022 11:52
Взрыв за взрывом, дома в огне. РФ со своей территории обстреливает приграничье Украины Фото: РФ со своей территории обстреливает приграничье Украины (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей. Обстрелы ведутся из приграничных с Украиной российских населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Враг нанес огненное поражение из стрелкового оружия, БПЛА, минометов и ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, под вражеским огнем оказались Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Эсманская и Середино-Будская общины Сумской области, и Семеновская и Городнянская общины Черниговской области.

"Огонь россияне вели со стороны населенных пунктов Ломаковка, Черноземный Городок, Локоть, Куриловка, Зерновое, Староселье, Безыменное, Горналь и Плехово, - говорится в сообщении. - В результате прилета значительные повреждения получили четыре дома одного из населенных пунктов".

В частности, дважды в сутки рашисты накрывали территорию Миропольской общины из 120-мм минометов и 152-мм ствольной артиллерии, всего прозвучало с десяток взрывов от разрывов мин и почти два десятка - от снарядов. Огонь велся из российских населенных пунктов Горналь и Плехово.

Как сообщалось, украинские военные за прошедшие сутки отразили атаки оккупантов возле населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

В то же время, российские войска с вечера до утра 6 ноября восемь раз открывали огонь по Никопольскому району. Ранен ребенок. Также оккупанты обстреляли Запорожье. Погиб один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Обстріл Черниговская область Война в Украине
NEWS
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины